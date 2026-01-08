川普斬首馬杜羅效應！伊朗爆革命 外交學者鄭欽模：換獨裁者該恐懼了

國際中心／綜合報導

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

隨著委內瑞拉強人倒台，中東局勢亦岌岌可危。淡江大學外交系副教授鄭欽模在廣播《POP大國民》節目中表示，美國五角大廈周邊的「披薩指數」（Pizza Index）近期飆升至1250%，顯示美軍高層正處於極度繁忙的異常狀態，似乎預示著下一波軍事行動即將展開。

鄭欽模受訪表示，伊朗目前爆發大規模反政府示威，高達上百個城市響應，年輕人、甚至女性紛紛走上街頭摘下頭巾，顯示人民已不再恐懼。鄭欽模認為，這是受到川普在委內瑞拉行動的鼓舞，「當人民不再恐懼，換獨裁者要恐懼了。」

廣告 廣告

鄭欽模更透露，有訊息指出伊朗最高領袖哈米尼（Khamenei）已安排好逃亡路線及資產轉移，可能逃往俄羅斯。美軍戰略轟炸機已進駐中東基地，配合以色列的強硬施壓，伊朗的神權統治恐已進入倒數計時。若政權更迭，這將是繼委內瑞拉後，美國在地緣政治上的另一大斬獲。

更多三立新聞網報導

地緣未爆彈3／跌落神壇倒數計時？伊朗陷終局之戰 哈米尼隱身傳逃亡

川普再出手！逼委內瑞拉「趕走中俄古巴」 只能與美國合作

新聞幕後／下一個？伊朗暴動、委國總統遭捕 官員曝中共禁跨年活動真相

五角大廈「披薩指數」暴漲12倍！美以劍指伊朗？川普：別跟行動派玩遊戲

