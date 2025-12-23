川普新任命「兼職」特使嗆併吞! 批美不尊重 丹麥與格陵蘭聯合重磅發聲

路易斯安那州州長傑夫·蘭德里(前)與美國總統川普。 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 美國總統川普威脅奪取格陵蘭島又有新動作。他 21 日任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為美國格陵蘭島特使，後者聲稱要讓這一丹麥自治領地成為「美國的一部分」。

美國前駐俄羅斯大使邁克爾·麥克福爾批評說，這一任命「過於離譜」，堪比「墨西哥任命一個特使，讓路易斯安那州成為墨西哥的一部分」。

川普在社交媒體 X 平台上宣佈這一任命，稱蘭德里「深知格陵蘭島對我們國家安全的重要性」。蘭德裡當天晚些時候回應說，將以「志願者」身份為川普服務，「讓格陵蘭島成為美國的一部分」，並稱這一任命是「兼職」，不影響其州長的職務。

廣告 廣告

蘭德里於 2024 年 1 月就任州長，任期至 2028 年 1 月。

美國總統川普（右）希望美國能接管格陵蘭。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國的皮圖菲克太空基地就位於該島。川普今年上任以來多次揚言要吞併格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。這一言論遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。

對於美國總統川普任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為美國格陵蘭島特使一事，丹麥外交大臣拉斯穆森 22 日表示「強烈不滿」。

拉斯穆森在接受丹麥媒體採訪時表示：「我對此感到強烈不滿，尤其是這位特使關於將格陵蘭島併入美國的言論，我們認為這完全不可接受。」

格陵蘭的豐富礦產資源是川普想獲得格陵蘭的原因之一。 圖 : 翻攝自Wikimedia Commons

丹麥首相弗雷澤里克森 22 日與格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森發表聯合聲明，反對美國以國家安全為由對格陵蘭島的領土訴求，重申希望丹麥領土完整得到尊重。

聲明中說：「（任何國家）不能吞併其他國家，即使以國際安全為由也不行。格陵蘭島屬於格陵蘭人民，美國不應該奪取格陵蘭島……我們期望丹麥王國的領土完整得到尊重。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮