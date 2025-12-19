川普新太空行政命令 2028年載人「重返月球」加速航太競爭布局

美國總統川普全面重塑美國太空政策。（示意圖，翻攝自pexels）

美國總統川普18日簽署新行政命令，全面重塑美國太空政策，設定2028年前載人重返月球、2030年前建設永久月球前哨站初步設施等目標，預計吸引至少500億美元資金投入航太市場，這項政次讓美國太空探索從傳統政府主導轉向公私協同模式。

川普18日簽署的行政命令，提出在2028年前透過「Artemis計畫」實現載人重返月球，並在2030年前完成月球永久前哨站初步設施。根據《路透社》報導，這項命令重新整合國家太空政策，由川普的首席科學顧問克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）負責。

要求美國政府各部門，包括五角大廈、NASA與情報機構，制定詳細太空安全戰略，並敦促民間航太企業提升發射效率與技術創新。川普下令升級發射基礎設施、簡化採購流程，鼓勵私營部門參與月球及軌道核反應爐部署，以確保長期駐留所需能源。

行政命令還撤銷2021年設立的國家航太委員會，重新調整太空交通管理政策，以適應商業化需求，建立地月空間定位導航系統、治理軌道碎片，確保美國在標準制定與技術供給上的主導地位。

白宮科技政策辦公室將負責協調各機構執行，設定進度與成本審查時間表，確保計畫順利推進。分析人士指出，此舉象徵美國從傳統政府主導的太空探索轉向公私協同模式，以政策槓桿激活商業航太活力，並將月球基地作為未來火星任務的跳板。

政策背後不僅是太空資源的爭奪，更凸顯大國科技競爭正逐步延伸至深空，美國正與中國競爭，中方目標則是在2030年前首次實現載人登月。





