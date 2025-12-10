川普新版國安戰略下的台灣前途

一個傷感的歷史事實，每次在這個世界秩序重新洗牌的時候，台灣的命運從來不由島內人民決定，而是取決於千里之外強權之間的武力較量和約定文件。當川普政府公布新版《國家安全戰略（NSS）》時，一個既熟悉又陌生的現實再次逼近，台灣從來不是國際棋局的操盤者，而只是自以為能自主行動的棋子。

新版NSS不只是川普第二任期的外交藍圖，更像是全球強權競逐下一回合的開場鑼。這份近3萬字的戰略文件，把西半球重新鎖進一個帶著「川普味道」的門羅主義，把印太安全的核心目標明白錨定在「維持對中國的軍事壓倒性優勢」，同時也把歐洲推向一個美國不再願意「揹著全世界」的自助時代。世界為此震動，但真正感到刺骨寒意的，恐怕不是歐洲，而是夾在美中之間、政黨內耗不止的台灣。

文件提出，在拉美與加勒比海地區「全面重申門羅主義」，美軍的部署不再是短期應變，而是成為長期、結構性的常態。美國不僅拒絕中國和俄羅斯在該區插旗，也暗示軍工、能源與供應鏈的資本布局，將從歐洲轉向美洲。這意味著美國視野的收縮，也表明華府將更多精力放在家門口，而非遠在太平洋西陲的台灣。

NSS再次強調，印太區必須維持「對中國的軍事超額優勢」，並將台灣明確視為棋盤上最可能引發誤判的熱點。然而，美國的目標既不是支持台灣獨立，也不是尋求衝突，而是靠軍力優勢維持不爆炸的平衡，這與前任政府重視價值、民主和國際規範不同，台海穩定更像一件可被擺上談判桌的「商品」，其價值隨地緣政治局勢起伏而變動。

近年來如果要用一句話形容台灣政治，那便是「主權喊得響亮，腰桿卻挺不起來」。島內藍、綠、白各黨其實都明白一個殘酷現實，沒有美國點頭，誰也無法真正掌權。在政客眼中，台灣價值從來不在於民主自由，而是它的地緣政治角色，而且美國的戰略利益必須在台灣政治理想之上，因此台灣各政黨能達到的高度，充其量不過是成為一個盡責的「代言棋子」。

因此，台灣領袖的每一句主權宣示、每一次和平倡議、每段兩岸話術，都必須先經華府審核。美國微笑，台灣前進；美國皺眉，台灣退後；美國不耐煩，島上政客立刻上演「向主子表忠大賽」台灣人民，早已習慣這種節奏，只要華府一句「I Got Your Back」，島上的所有焦慮便能瞬間如釋重負，也因此過去數十年的台灣民主表現，沒有任何制度的優越性，只見操控情緒動員的手段益發精進。

台灣政治，越來越像一台過載的電腦，它的記憶體塞滿仇恨，硬碟被意識型態占滿，CPU忙著處理名嘴與網軍的垃圾程式，而真正應該運作的國政軟體根本打不開。外部威脅與時俱增，但真正的危險卻是台灣正越來越缺乏應對危機的能力。

在川普版NSS主導的新國際秩序下，台灣將被迫走向三個可能的階段，每個階段都各有代價，也都可能成真。其一，美國仍支持台灣，但支持更務實、更以利益為導向。北京持續施壓，但不越線；兩岸沒有對話，也沒有破局。台灣經濟延續成長，卻伴隨政治內耗加劇、社會信心萎縮。這條路不爆炸，但也不會前進。

其二，不需全面戰爭，一次擦撞、一句失言、一場選舉就可能引發危機升溫。局部封鎖、海上衝突、無人機交火，都可能重創台灣經濟與國家信心。這不是被攻擊，而是被恐懼淹沒，社會撕裂繼續加深、外資迅速撤離、治理危機全面浮現。

最後，這不是最激烈的情境，卻可能是最現實的，即人口外流、核心產業外移、政策停滯、認同分裂、治理失能，使台灣在沒有外力入侵的情況下，自行陷入空洞化。台灣不需要敵人，它會在內耗中消磨自己的未來，成為一枚沒有價值的棄子，任由北京廉價收割。（作者為海外作家）