川普新版國安戰略聚焦西半球！批評歐盟遠甚於俄中

美國總統川普於當地時間4日正式對外公布新版《國家安全戰略》（National Security Strategy）。根據報導，這份33頁的文件顯示，川普政府計劃將軍事力量更多集中於西半球，並對歐洲的批評措辭更為嚴厲，甚至超越對中國大陸和俄羅斯的指責。

這份戰略報告被外界稱為「門羅主義川普版附篇」，強調美國在西半球保持主導地位是確保國家安全與繁榮的必要條件。報告指出，邊境安全是國家安全的核心要素，並提到中國大陸試圖在「美國後院」站穩腳跟的行為。此外，報告提及與拉丁美洲及加勒比海地區的國家加強合作，特別是在戰略資源確保與推動美國企業投資方面。

與此同時，報告對歐洲的態度相當尖銳，暗示歐洲正面臨文明衰退，並批評部分歐洲國家壓制極右翼政黨的行為為「政治審查」。報告還提到，移民問題可能動搖歐洲的身份認同與北約的基礎，並表示美國應協助歐洲修正其當前的發展方向。

儘管報告對中國大陸的篇幅較多，但措辭相對謹慎，並未使用過激語言。川普政府表示，將重新平衡美中經濟關係，優先考量互惠與公平，同時呼籲維持與中國大陸的經濟合作應聚焦於非敏感領域，以促進互利。

此外，針對俄羅斯，報告強調透過談判迅速終結烏克蘭戰爭是美國的核心利益之一，但對莫斯科的批評相對克制，與以往美國政府的態度有所不同。

據了解，這份國安戰略報告與川普第二任期內採取的多項行動一致，包括增派軍隊至西半球、加強邊境安全以及推動美國工業基礎建設等。川普政府希望藉由這份報告，為美國未來的外交與國防政策定下基調。

