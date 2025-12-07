川普新版國安戰略點台灣8次 涉台措辭升級

▲美國川普政府5日發布《國家安全戰略》，目標透過增強美國及其盟友的軍事實力，來防止與中國在台灣和南海問題上發生衝突。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國川普政府5日發布《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），目標透過增強美國及其盟友的軍事實力，來防止與中國在台灣和南海問題上發生衝突。外媒指出，這份NSS在三個段落中提到了台灣8次，涉台措辭比起美國總統川普（Donald Trump）在第一任內發布的更加強烈。

根據路透社報導，川普政府在5日發布官方《國家安全戰略》，文件中闡述了其應對全球最敏感外交議題之一台海議題時的方針。該文件發布之際，正值中國加劇對日本和台灣的壓力，，在東亞海域部署艦艇，這是迄今為止中國規模最大的海上武力展示。

在川普政府發布的這份文件中寫道：「威懾與台灣有關的衝突，理想情況是透過保持軍事優勢，是一項優先事項。」這份文件是川普政府定期向國會更新的願景聲明，也是他自一月上任以來發佈的首份同類文件。

報導指出，這份文件涉台措辭比川普第一任期內發佈的國家安全戰略更加強硬。2017年的文件僅在一句話中提及台灣三次，延續既有的外交措辭。然而，這次更新的戰略文件在三個段落中提到了台灣八次，並強調「外界理所當然地高度關注台灣」，原因在於其位處貿易重要水域，且在半導體製造領域占據主導地位。

最新文件指出：「我們將打造一支能在從日本延伸至東南亞的島鏈任何地方，阻止侵略的軍隊。但美軍無法、也不應該單獨做到這點。我們的盟友必須加大投入，特別是在集體防衛上做得更多。」

報告表示，這將強化「美國及盟友阻止任何奪取台灣企圖」的能力，或阻止任何「讓防衛台灣變得不可能」的行動。

相較於川普大多避免直接談論在台海緊張升高時他將如何回應。前美國總統拜登（Joe Biden）則在2021至2025年任內多次明確表示，若中國入侵，美國將防衛台灣。

前拜登政府在2022年10月發布的NSS中七次提到台灣，寫道美方長期關注維護台海和平穩定，這對區域和全球安全繁榮至關重要。美方反對任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，並維持對一中政策的承諾，該政策是由台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為指引。美國將按照在台灣關係法下的承諾，支持台灣自衛，並將維持美國抵抗任何對台訴諸武力或脅迫的能力。

與中國建立更緊密關係

報導指出，川普善於交易的作風，以及他試圖與中國國家主席習近平建立更緊密關係的努力，引發區域內擔憂，擔心美國對台灣及從東京到馬尼拉的區域盟友支持可能減弱。川普計畫在四月訪問北京，屆時雙方將討論延長雙方貿易戰停火協議。

日本首相高市早苗上月在國會中的「台灣有事」言論，引起北京的憤怒。路透社先前報導，川普私下要求高市早苗不要升級與中國的爭端。

但川普也簽署了一項新法律，要求政府定期檢視與台北的互動方式。此外，川普政府也批准對台出售價值3.3億美元的戰機及其他航空器零組件。兩項動作都被視為對台灣的支持訊號。川普同時敦促日本及韓國兩個重要區域盟友提高國防預算。

