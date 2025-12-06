川普新版《國安戰略》8度提及台灣 賴清德、林佳龍致謝：續與美國穩健合作
美國總統川普（Donald Trump）第二任期《國家安全戰略》（National Security Strategy），於美東時間4日公布，報告8度提及台灣，並載明美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，並將維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措。對此，總統賴清德今（6）日上午透過社群媒體致謝，外交部長林佳龍則表達高度歡迎與感謝，並稱川普政府近期持續展現對台支持。
外交部今日下午發布新聞稿指出，美國白宮4日公布川普政府的《國家安全戰略》，內容除了提及台灣在全球半導體製造的領導地位，更強調台灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國經濟具重大影響；報告也提及，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務；並將維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措。
外交部續指，《國家安全戰略》中還強調美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，並呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，並投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取台灣的能力，以及避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡態勢。
林佳龍：川普政府近期持續展現對台支持
外交部轉述，林佳龍高度歡迎與感謝美國《國家安全戰略》明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。川普政府近期持續展現對台支持，包括川普剛簽署新任期首項友台法案《台灣保證落實法》，以及宣佈對台首批軍售等。
林佳龍表示，台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定。同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，包括賴清德宣布未來8年將投入新台幣1兆2500億元的國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。
賴清德致謝 郭雅慧：報告提及印太有4關鍵訊息
賴清德上午則透過社群媒體X表示，誠摯感謝美國《國家安全戰略》將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全，並強調台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。
總統府發言人郭雅慧下午受訪時則說，美國《國家安全戰略》提及印太部分有4個關鍵訊息，首先是清楚點明中國是區域和平穩定的最大威脅來源，其次也提及強化自我防衛能力的重要性，意即「和平要靠實力」而非靠喊口號，第三則是談及日本、韓國到台灣及整個印太要共同強化國防，一起負擔責任，第四則是希望防止中國進犯台灣，也是戰略重要目標，可謂「台灣沒事，印太就沒事」。
