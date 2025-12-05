川普新版《國家安全戰略》 提及「台灣」8次、要求提升國防投資
[Newtalk新聞] 美國川普政府4日晚間正式公布最新版《國家安全戰略》（National Security Strategy），強調「美國優先」原則下，將印太地區視為核心戰略焦點，特別點名台灣在半導體供應鏈與第一島鏈防線的關鍵角色。文件提及台灣達8次，明確將阻止中國控制台灣列為優先事項，並要求台灣大幅增加國防支出，以強化自我防衛能力。新版《國家安全戰略》被視為川普第二任期對台政策的延續與強化，但也凸顯美方對盟友「分攤防務責任」的強硬立場。
文件指出，台灣不僅是全球半導體製造重鎮，更位處連結東北亞與東南亞的戰略樞紐，直接影響美國在西太平洋的軍事優勢。川普政府強調，「維持對中國的軍事優勢以嚇阻其行動」是印太戰略的核心，台灣的穩定將有助於美國重塑經濟獨立與供應鏈安全。相較前任拜登政府的55次提及中國，本次文件僅21次，顯示美方在貿易談判中對北京語調稍作軟化，但對台海威脅的描述仍維持強硬調性。
專家分析，這份33頁文件延宕數週才發布，主因財政部長貝森特（Scott Bessent）要求調整涉中措辭，以利中美貿易協商。美國台灣觀測站指出，川普版戰略雖模糊處理「一中政策」與「六項保證」，但更強調雙向責任：美國提供支持，台灣須主動投資軍備。文件呼籲盟友如澳洲將國防預算提升至GDP的10%，遠高於台灣目前的2.5%水準。此訊號對國內政黨構成壓力，特別是反對追加國防預算的聲浪。
在台灣相關議題上，文件詳述美國將強化第一島鏈軍事部署，包括在台灣周邊擴大武器配置，以確保「軍事過剩優勢」。國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）受訪時表示，新戰略參考其著作《拒止戰略》（The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict），將台灣防衛視為「本土安全延伸」，並計劃加速對台軍售，如NASAMS防空系統與HIMARS火箭砲。總統賴清德近期宣布尋求額外400億美元軍事經費，用於向美採購武器，預計12月公布細節。此舉被視為回應川普「要求盟友加碼」的直接行動。
文件亦提及經濟面向，美國將推動盟友採取貿易政策，迫使中國轉向內需市場，減少對全球供應鏈的依賴。對台灣而言，這意味著在半導體領域的合作將更緊密，但也面臨美方關稅威脅的潛在風險。前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）指出，台灣無法以戰略關係為由豁免關稅，須接受美國貿易政策轉變。
整體而言，這份國家安全戰略標誌美國對台政策從「戰略模糊」邁向更明確的「戰略清晰」，但同時要求台灣承擔更多自衛責任。專家分析，「川普政府視台灣為印太布局的棋子，但也給予機會強化自主防衛」。隨著中美貿易談判持續，台灣須在美中夾縫中尋求平衡，以確保戰略自主。
