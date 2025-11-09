川普新規！ 慢性病納美簽審查 糖尿病、肥胖恐被拒簽

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普在周四發布一項指令，向全球各駐外使領館提出新指引，要求簽證官在審查永久居留簽證時，把糖尿病、肥胖與其他慢性疾病納入考量，並可依此拒絕申請人入境。

美國作為全球最受歡迎的移民目的地之一，但未來想進入當地，恐怕更不容易，因為總統川普日前發布一項新指令。

美國CBS記者：「全球的簽證官都接獲指示，要自問這個人有可能，會讓醫療開銷太高嗎，如果答案是會，簽證官就可以拒發簽證。」

根據了解，新規定將把健康狀況納入簽證審查重點，除了以往檢查傳染病、疫苗接種紀錄之外，還新增糖尿病、肥胖，心血管與心理疾病等項目。川普政府強調，這是為了減少外來人口，成為美國醫療體系的長期負擔，但外界批評，這形同健康財富測試，可能讓體弱或年長申請人被排除在外，也增加誤判與歧視風險。有專家指出，這項措施延續了川普政府收緊移民的政策，未來簽證審查將更嚴格，更多申請人恐怕因此遭拒。

