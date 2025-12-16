川普新關稅收入破2.6兆！明年1月最高法院判決出爐恐退還

美國海關及邊境保護局（CBP）15日表示，自2025年初以來，美國總統川普實施的新關稅政策已為美國帶來超過2000億美元（約2.62兆元新台幣）的稅收。該機構強調，這項數據僅計算川普第二任期內新增的關稅，不包括他前次任職期間實施的關稅。

川普2025年新關稅政策為美國帶來超過2000億美元稅收。 （資料照／《美聯社》）

《CNBC》報導，CBP在聲明中指出，從今年1月20日至12月15日期間，透過川普政府頒布的40多項行政命令，海關共徵收超過2000億美元的關稅（約2.62兆元新台幣）。聲明稱，這項數據凸顯該局在促進安全、公平且合規貿易方面的成效，並強化了美國的國家與經濟安全。

廣告 廣告

川普今年在未經國會授權的情況下，單方面對全球多數國家的進口商品課徵所謂的「對等關稅」。此外，他也對加拿大、中國大陸和墨西哥的產品實施「芬太尼關稅」，理由是這些國家未能阻止致命毒品芬太尼流入美國。

CBP局長史考特（Rodney Scott）表示，該局的執法行動帶來成果。他說，透過結合情報導向的鎖定、嚴格監督和迅速行動，該局正在保護美國經濟、保護美國產業，並追究那些試圖違反貿易法律者的責任。

美國法院目前判定川普在未經國會同意下無權課徵關稅。 （資料照／《美聯社》）

值得關注的是，11月的關稅徵收額首次出現下滑。政府上個月徵收307.5億美元（約9600億元新台幣）關稅，較10月的311.5億美元（約9800億元新台幣）略有下降。這是自川普4月宣布大規模新關稅以來，首次出現月度徵收額減少的情況。

然而，這些關稅政策正面臨法律挑戰。美國聯邦巡迴上訴法院8月以7比4的裁決，維持國際貿易法院的判決，認定川普在未經國會同意的情況下無權課徵關稅。聯邦巡迴法院在判決中表示，憲法將課徵關稅等稅收的核心國會權力專屬授予立法部門，關稅是國會的核心權力。

目前最高法院正在審理這些新關稅是否違法的論點，有外媒報導判決最快明年1月出爐。若最高法院裁定川普的新關稅違法，法院可能會判定已繳納關稅的企業有權獲得退款。據悉，11月底，倉儲式零售巨頭好市多（Costco）已加入其他企業行列，對川普政府提起訴訟，要求全額退還今年已繳納的關稅，並請求法院在最高法院案件審理期間，阻止繼續徵收關稅。

延伸閱讀

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字

明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待

AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低