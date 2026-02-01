川普斷油令發威！古巴石油儲備「僅剩15天」

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國強勢活捉馬杜洛，奪下委內瑞拉油田後，這股壓力現在燒向古巴。因為川普下達「斷油令」，導致古巴陷入史無前例的能源危機，石油儲備竟然只剩下15天。民生潦倒，經濟困頓，古巴停電竟然成了日常，全國更宣布進入緊急狀態。眼看古巴恐陷人人道危機，川普也表示已經開始與古巴領導層，展開對話。

美國總統川普：「我們正開始與古巴展開對話，沒錯已經開始了，他們人道主義方面需要援助，我們已經開始跟古巴談談。」

美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，油田落入美國手中，而美國總統川普如今表示與古巴展開對話，預計將達成協議，終於算是對古巴釋出善意。

CNN記者奧普曼：「古巴最親密的盟友，更重要的是最大石油供應國，已處於美國實質控制下，這讓古巴社會感到一陣惡寒，憂慮接下來會發生什麼。」

川普先前針對向古巴出售石油的國家要加徵關稅，古巴盟友紛紛隨即停止供油，重創古巴，民生倒退回黑暗時代，經濟幾近癱瘓，逼得古巴官方正式宣告，全國進入緊急狀態。

CNN記者奧普曼：「雪上加霜的是哈瓦那第二大石油供應國，墨西哥也暫停石油運輸，CNN也早已目睹衝擊效應，耗時數周才能加油排隊，在線上系統預約加油時段。」

加油站大排長龍，如今古巴陷入前所未有的能源危機，石油庫存將只能再撐15到20天，全國多地每天入夜後，也陷入一片漆黑，大規模停電時間不斷拉長。

古巴民眾：「我們古巴人適應任何環境，環境如此，我也只能跟著適應，沒有選擇。」

這場能源棋局，被解讀是川普唐羅主義的具體展現，表面上川普對資源瘋狂掠奪，實質上是要重塑美國的金融霸權形象，挽回地緣政治主導權，並同步打擊中國的能源與貨幣布局。美國確實為石油而戰，但並非因為缺油，而是出於維繫金融與地緣政治霸權的需求。

