川普施壓下古巴石油告急 庫存僅剩15至20天恐觸發全面配給

27日在哈瓦那1個加油站，1名司機正在加油，其他人則在排隊等待。（美聯社）



在美國總統川普加大對古巴施壓、切斷委內瑞拉石油供應，並迫使墨西哥暫緩出貨之際，能源數據公司「Kpler」指出，古巴現有的石油庫存僅足以支撐15天至20天的用油需求，燃料及發電用油雙雙告急，全國多地已幾乎每日停電，如果短期內沒有新油輪抵達，恐被迫實施更嚴格的配給，甚至引發經濟崩潰。

金融時報報導，根據能源數據公司「Kpler」的資料，在唯一仍向古巴供油的墨西哥似乎取消1批原定運送的貨物，同時，美國也阻止了來自委內瑞拉的石油輸送後，古巴目前僅有足夠支撐 15天至20天的石油庫存，以應付當前需求和國內產量。

廣告 廣告

如果供應無法恢復，古巴恐面臨更嚴格的配給制度。目前全國多數地區已幾乎每天停電。雖然古巴過去的石油庫存水準曾經更低，但美國總統川普（Donald Trump）誓言要「切斷」這個共產國家的石油供應，還表示古巴政權「非常接近崩潰」。德州大學能源專家皮尼翁（Jorge Piñón）直言：「如果未來幾週沒有更多油輪抵達古巴，他們將面臨重大危機。」

顧問公司Kpler的數據顯示，今年，古巴只在1月9日收到來自墨西哥的1批單次運送石油，共8萬4900桶，相當於每日僅約3000桶，遠低於2025年來自所有供應國、平均每日3萬7000桶的水準。

Kpler原油研究分析師格拉本沃格（Victoria Grabenwöger）指出：「如果把這批1月的運送量，加上年初庫存約46萬桶計算，我們可以說古巴只能再撐15天到20天。」

不會再有石油運往古巴

1月11日，也就是墨西哥最後1次交貨的兩天後，距離美軍抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的1週後，川普承諾「不會再有石油」運往古巴首都哈瓦那。

墨西哥去年是古巴最大的石油供應國，但目前承受來自川普的沉重壓力。當被問及1篇彭博新聞報導時，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）27日並未否認1月擱置了1批原定出貨給古巴石油的說法，僅表示那是「主權決定」。

不過，薛恩鮑姆28日改口否認出口已停止，並稱對古巴的石油供應是透過國營石油公司「Pemex」的合約或以人道援助形式進行。分析人士認為，古巴取得這些石油的價格大幅折扣，甚至可能是免費。

墨西哥能源顧問蒙羅伊（Gonzalo Monroy）指出：「古巴過去高度依賴委內瑞拉（供應石油）。如果現在只剩墨西哥，而墨西哥又在美國的壓力下無法出口，古巴就會有大麻煩，非常大的麻煩。」

古巴也缺乏燃料油

根據Kpler，古巴同時也缺乏對發電至關重要的燃料油。到2025年年中，委內瑞拉成為古巴唯一的供應來源，但最後1批燃料油在去年11月抵達古巴後，便再也沒有供貨。

許多分析師認為，在觀光和糖業產量下滑之際，古巴疲弱不振的經濟如果再失去石油支撐，恐將崩潰。顧問公司「Teneo」的華森（Nicholas Watson）表示：「對古巴政權而言，這場經濟危機嚴重到可能攸關生存。」

去年12月，委內瑞拉仍平均每天向古巴出口近4萬6500桶石油，但從今年1月3日馬杜洛遭美軍抓捕後，供應便降至零。Kpler數據顯示，俄羅斯還有阿爾及利亞過去也曾供應石油給古巴，但出貨零星而且不穩。俄羅斯最近1次運送在去年10月，阿爾及利亞則是在去年2月。

墨西哥原油有遭扣押風險

對薛恩鮑姆而言，情勢尤其棘手。今年，墨西哥與美國、加拿大之間的重要自由貿易協定將重新談判，川普也多次威脅要打擊他所稱、控制墨西哥的販毒集團。分析人士指出，如果川普推動全面石油封鎖，墨西哥原油恐有遭到扣押的風險，已對墨西哥出口形成抑制效果。

前墨西哥駐古巴大使帕斯科（Ricardo Pascoe Pierce）坦言：「我認為這對決策影響非常大，為了避免與美國之間形成公開的軍事挑釁。」薛恩鮑姆雖為墨西哥長期支持古巴辯護，並承諾持續聲援古巴，但未說明是否會恢復供油。

川普27日預測古巴「很快就會垮台」，還補充說：「他們以前的錢來自委內瑞拉，石油也來自委內瑞拉，現在都沒有了。」

然而，古巴政權仍展現強硬姿態。政府支持者27日晚間舉行集會捍衛國家，狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）28日也在X發文表示：「這段艱困時期的嚴酷，還有針對古巴的殘酷威脅，無法讓我們退縮。」

更多上報報導

【有片】普丁克宮會晤敘利亞總統 重談駐軍安排力保中東軍事據點

美軍中東部署顯示轟炸伊朗迫近 分析：川普手握三種軍事方案

Google封殺中國公司Ipidea住宅代理網 遏阻國家級駭客濫用