川普施壓伊朗核談判之際 普丁會晤伊朗最高國安官員

台北市 / 綜合報導 民眾黨立委即將大換血，準立委李貞秀的中國籍配偶身分，再次成為焦點，昨(29)日陸委會召開記者會，副主委梁文傑表示，到現在都還沒看到李貞秀放棄中國國籍，不知道要怎麼處理。而柯文哲聲援自家立委，向陸委會和內政部喊話，應該列出明確SOP，對此內政部長劉世芳回應，法律就是法律，相關規定很清楚。民眾黨準不分區立委李貞秀(2024.11.15)說：「在台灣生活超過30年，(30年耶)，今天這些青鳥有幾個人，超過30歲的啊。」大吐苦水抱屈甚至開嗆青鳥，李貞秀即將循民眾黨兩年條款，將接任民眾黨不分區立委，不過他中國籍配偶，恐怕讓他就任增添變數，因為現在相關機關，都還沒看到李貞秀，提出放棄中國國籍申請。陸委會副主委梁文傑說：「因為她到現在都還沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理。」無奈坦言不知道開怎麼處理，因為依照《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，就是必須放棄外國國籍，並在就職到職日起1年內完成相關手續，不過根據過往經驗，中方不承認我國，因此若中國籍配偶，以改投中華民國籍為由，申請喪失中國國國籍，普遍會受到刁難，對此前民眾黨主席柯文哲，也發聲聲援自家準立委。前民眾黨主席柯文哲說：「我們應該要求陸委會，內政部，明確地講出SOP，，就流程圖，國家可以訂法律，但是你要很清楚說，這法律要怎麼做，一個一個步驟來。」矛頭指向政府部門準則沒訂好，對此內政部長劉世芳部長則回應，法律就是法律相關條文規定很清楚，目前中國相關單位網站，就有退籍證書提供下載，民眾黨實施兩年條款，準立委們就任資格問題成為焦點。 原始連結

