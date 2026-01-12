川普施壓促達成協議 古巴總統反嗆：為保衛祖國流至最後一滴血

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）11日在社群平台X發文反擊美國總統川普的施壓，強調「沒有人能指揮我們做什麼」。川普稍早警告哈瓦那當局，古巴數十年來仰賴的委內瑞拉石油與資金援助將中斷，要求古巴「趁還來得及前達成協議」。

1月3日，狄亞士-卡奈在哈瓦那出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／美聯社）

根據《CNN》，川普在社群平台發文指，古巴長期從委內瑞拉獲得大量石油和資金，作為交換，古巴為委國過去2任獨裁者提供「安全服務」。他強調「但這一切都結束了！」並稱「不會再有石油或資金流向古巴—零！」但這位美國總統並未詳述與哈瓦那的協議可能涉及什麼具體內容。

報導稱，隨著美軍抓捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），以及川普宣布委國將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，哈瓦那預計將面臨經濟挑戰。

但狄亞士-卡奈拒絕外部插手古巴。他表示，古巴不侵略他國但遭美國66年的侵略，古巴不威脅任何人但已做好準備，「準備為保衛祖國流盡最後一滴血」。報導指，狄亞士-卡奈顯然是在暗指川普，稱將一切、甚至是人命都變成生意的人，沒有道德權威對他的國家指手畫腳。

1月11日，川普乘坐空軍一號抵達馬里蘭州。（圖／美聯社）

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）主張，古巴擁有「絕對權利」在沒有美國干涉的情況下從經濟夥伴進口燃料，並指責美國「表現得像一個犯罪且失控的霸權」。

川普隨後在專機空軍一號上透露，美國正「與古巴對話」，但尚不清楚討論是在什麼層級進行。川普表示，他希望解決的議題之一是「那些被迫離開或在脅迫下離開古巴的人」。

華府長期希望古巴政權更迭。這個自1961年以來實行社會主義政治制度的共產主義國家，為古巴共產黨一黨專政。而川普政府中支持政權更迭的關鍵人物是國務卿盧比歐（Marco Rubio），他是古巴移民之子，在邁阿密流亡社群中成長。

1月7日，民眾在古巴的加油站加油，民眾嚴陣以待準備應對日益嚴重的燃料短缺。（圖／路透社）

哈瓦那居民對川普威脅切斷委國對古巴的石油運輸反應不一。佩雷斯（Paola Perez）認為，美委關係並非古巴的錯，但古巴將「受到相當大影響」，她說，「他（川普）很清楚必須找到解決方案，因為他不能就這樣接管古巴」。

另一位居民希門尼斯（Luis Alberto Jimenez）則表示不怕威脅，「古巴人民已為任何事做好準備，任何可能出現的情況，一切都準備好了」。

居民薩比娜（Maria Elena Sabina）則認為「受苦的是人民」，她呼籲政府迅速採取行動緩解資源短缺問題，並質疑「這裡沒有電，沒有電力，沒有瓦斯，沒有液化氣。這裡什麼都沒有。那麼……委內瑞拉或墨西哥送來的石油在哪裡？」

