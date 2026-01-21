川普施壓古巴 俄羅斯部長訪哈瓦那展現聲援

在美國總統川普(Donald Trump)警告，古巴長期執政的共產主義政府「瀕臨垮台」之後，俄羅斯內政部長科洛科利采夫(Vladimir Kolokoltsev)20日展開對古巴的訪問，展現對這個盟國的聲援。

川普這個月警告哈瓦那要「達成協議」，否則將付出類似委內瑞拉的代價。委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在美軍1月3日的空襲行動中垮台。

川普並未透露這項協議的具體內容。

委內瑞拉曾是古巴的重要盟友、與石油及金錢的供應國，川普已誓言要切斷這種關係。

科洛科利采夫在抵達古巴後告訴俄羅斯國家電視台Rossiya 1，俄羅斯認為美國此舉是對委內瑞拉的無端武裝侵略。

他並補充說，這種行為無論如何都沒有正當理由，並且再次證明了需要提高警戒，加強一切努力來因應外部因素。

俄羅斯駐哈瓦那大使館表示，科洛科利采夫將在古巴「舉行一系列的雙邊會談」。

俄羅斯自2022年入侵烏克蘭而受到孤立後，一直在尋求新的朋友與貿易夥伴，而同遭西方制裁的俄羅斯與古巴在那之後就已強化雙邊關係。

古巴在努力因應數十年來最嚴重的經濟危機、以及如今增添的華盛頓施壓之際，需要一切能夠取得的協助。

川普已警告委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)，如果不遵從華盛頓的路線將「付出非常大的代價」，特別是在取得委內瑞拉的石油、以及削減與美國敵人古巴、俄羅斯、中國和伊朗的關係。

俄羅斯駐哈瓦那大使科羅內利(Victor Koronelli)20日在X發文說，科洛科利采夫訪問古巴旨在「強化雙邊合作與打擊犯罪」。

在此同時，美國大使館在X表示，美國駐古巴大使館代辦哈默(Mike Hammer)20日在邁阿密與美軍南方司令部(US Southern Command)司令會晤，「討論古巴與加勒比海地區的情勢」。

南方司令部負責美軍在中美洲與南美洲的行動，他們曾執行扣押運送委內瑞拉石油油輪的行動，並打擊被控販毒的船隻。(編輯:柳向華)