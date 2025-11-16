川普施壓委內瑞拉 幕僚猜測意在石油

美國川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」即將部署到委內瑞拉附近。川普真正目的只是如他所說的「打擊毒品」，還是想逼委國總統馬杜洛下台或是想要委內瑞拉石油？川普幕僚對此眾說紛紜。

隨著福特號及三艘隨行飛彈驅逐艦抵達加勒比海地區，當地駐紮一萬五千名美軍，是美國幾十年來在當地部署兵力最多的一次。馬杜洛的部隊高度戒備，兩國隨時準備開戰。

紐約時報指出，川普政府尚未從戰略層面解釋為何美國要集結如此龐大兵力；政府官員許多聲明甚至自相矛盾。

廣告 廣告

川普一直聲稱一切都與毒品有關。但這無法解釋為何緊急將福特號從地中海調往加勒比海，攻擊那些海岸防衛隊就能攔截的小型船隻；也無法解釋為何美方打擊目標不包括哥倫比亞或墨西哥，這兩國才是芬太尼主要流通管道。

幕僚透露，川普私下更常談論馬杜洛的命運和石油問題。馬杜洛曾向川普提案，在美國不訴諸軍事行動前提下，讓美國實質控制委內瑞拉大部分石油。川普已叫停相關談判，但匿名美方官員十四日表示，談判並未完全破裂，部署航艦是川普向馬杜洛施壓手段之一。

紐時指出，果真如此，這將使美國重返「砲艦外交」時代。POLITICO報導，美國官員透露，川普的幕僚們正在考慮，如果他們成功推翻馬杜洛，是否要讓馬杜洛及其親信流亡他國。

美軍動作也引發印太地區重視。曾在拜登政府任職副國務卿的薛曼表示，「中國國家主席習近平鐵定正在關注美國軍力移向加勒比海地區、赫塞斯宣布重點將放在西半球的說法和做法，進而思考這對中國對台計畫有何影響」。

【看原文連結】

更多udn報導

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝

普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣

日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣

｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強