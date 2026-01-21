川普施壓引歐洲反彈 馬克宏：已請求北約在格陵蘭軍演

美國總統川普（Donald Trump）將前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇並發表演說，外界預料他將進一步推動「取得格陵蘭」的主張。根據《路透社》報導，在歐洲反彈聲浪下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室表示，法國已向北約提出在格陵蘭舉行演習的要求，並準備投入參與。

馬克宏週二在達沃斯談及相關議題時表示，歐洲不會向霸凌屈服、也不會被恫嚇，並批評川普揚言以加徵高額關稅作為施壓手段。

北約領導人曾示警，川普在格陵蘭議題上的策略恐對北約造成衝擊。另外，川普也曾將格陵蘭議題，與他未獲諾貝爾和平獎的不滿連結在一起。

廣告 廣告

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

川普「AI插旗圖」曝奪取格陵蘭決心 馬克宏：搞不懂他在幹嘛

美歐貿易緊張「恐慌指數單日一度飆逾10%」 四大指數全面下跌

川普積極推動和平理事會 成員引爭議「俄、白俄收邀請」