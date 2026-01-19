川普施壓格陵蘭引爆美歐危機 歐盟擬祭3415億關稅反擊

丹麥士兵18日在格陵蘭島努克港下船。（美聯社）



美國總統川普18日晚間施壓北約盟國，威脅向反對他接管格陵蘭的國家課徵關稅。對此，歐盟各國正醞釀對美國祭出高達930億歐元（約3415億新台幣）的報復性關稅，甚至不排除限制美國企業進入歐盟市場，此舉被視為幾十年來跨大西洋關係最嚴峻的危機。

英國《金融時報》報導，在美國總統川普（Donald Trump）威脅向反對他接管格陵蘭行動的北約盟國施壓之際，歐盟各國正考慮對美國祭出總額高達930億歐元（約3415億新台幣）的關稅，或限制美國企業進入歐盟市場。此舉被視為幾十年來跨大西洋關係最嚴重的1次危機。

參與相關準備工作的官員表示，這套報復措施正在擬定中，目的是在本週於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）期間，為歐洲領導人與美國總統的關鍵會談提供談判籌碼。歐洲方面正試圖尋求1項折衷方案，以避免西方軍事同盟出現嚴重裂痕，因為那將對歐洲的安全構成「生存層級」的威脅。

川普要求丹麥同意他接管格陵蘭，並於18日晚間揚言，將在2月1日前對英國、挪威，以及上週派兵前往格陵蘭參與軍演的6個歐盟國家商品，課徵10%的關稅。

法國呼籲歐盟動用「反脅迫工具」

這份關稅清單其實早在去年就已完成，但為避免全面貿易戰而暫緩至2月6日。歐盟27國大使18日已討論是否重新啟動這份清單，同時也正在檢視所謂的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI）。這項工具可限制美國企業進入歐盟內部市場，成為歐盟因應川普以懲罰性關稅施壓的選項之一。

1名聽取討論簡報的歐洲外交官表示：「如果這種情況持續下去，顯然只有報復工具可以動用。川普正在使用純粹的黑手黨手段。」他補充說：「我們也希望公開呼籲（川普）冷靜，並給他1個下台階的機會。」

法國已呼籲歐盟動用ACI。這項工具自2023年通過以來從未被啟用，它的內容包括投資限制，並可限制美國大型科技公司在歐盟提供的服務出口。

法國與德國正協調聯合回應。法德兩國財長預計19日在柏林會面，之後再前往布魯塞爾，與其他歐洲國家財政首長會談。1名法國財政部幕僚表示：「這個議題也必須在法國擔任輪值主席期間，與所有G7夥伴討論。」

不過，根據多名聽取討論內容的外交官轉述，雖然多數歐盟成員國支持探索如何對美國動用ACI，但仍有過半數主張，在發出直接報復威脅之前，應先與川普進行對話。

