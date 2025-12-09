川普施壓澤倫斯基接受和平協議 批歐洲光說不練

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏俄和平遙遙無期，美國總統川普暗示，可能放棄支持烏克蘭，同時再次批評歐洲「軟弱」、「衰敗」，聲稱歐洲正因移民湧入而「自我毀滅」。

川普也呼籲烏克蘭在俄羅斯入侵的情況下舉行選舉，並質疑烏國在總統澤倫斯基領導下是否具備民主正當性。

在接受政治新聞媒體「Politico」的一場內容零散、有時甚至顯得語無倫次的訪問時，川普說不出基輔以外的其他烏克蘭城市，而且錯誤描述戰爭進程中的若干要素，還重複涉及歐洲移民的極右翼論調，與所謂的「大換血」(great replacement)陰謀論相呼應。

川普呼籲澤倫斯基接受讓渡領土給俄羅斯的提議，主張莫斯科仍然「佔上風」，而澤倫斯基政府必須「配合」。

川普甚至暗示可能退出調停烏克蘭戰爭。當被問到他的兒子小唐納・川普最近暗示，他可能放棄調停時，川普回答：「不，那不正確。但也不完全錯。」

主持人伯恩斯(Dasha Burns)問川普，如果澤倫斯基拒絕這個提案，有沒有一個時限？川普回答：「他現在必須振作起來，好好認清現實，趕快接受協議。因為當你處於下風的時候…你就是正在輸。」

伯恩斯又問，「你覺得烏克蘭已經輸掉這場戰爭了嗎？」川普回應：「嗯，他們確實失去不少領土，而且這早在我上任之前就已經發生了，他們丟掉了整個沿海地帶，很大一片。」

川普反覆以種族主義式的語言，描述歐洲所謂的問題，還不點名地指稱部分歐洲領袖「非常愚蠢」。他還批評歐洲應對俄烏戰爭的方式，「他們只會說，不會做。而戰爭就這樣一直拖下去，沒完沒了。」

美國上週公布一份新的國家安全戰略(NSS)，宣稱歐洲因大規模移民面臨「文明抹除」，並指控歐洲國家打壓極右派政黨。此前，美國副總統范斯在2月慕尼黑安全會議上的貶損性言論，也曾引發爭議。

川普說，「如果情況再這樣下去，歐洲將不會…在我看來…許多國家將不再存在。他們的移民政策是一場災難…我們也曾面臨一場即將到來的災難，但我成功阻止了它。」

德國總理梅爾茨否定歐洲民主需要被拯救的說法，強調無法接受美國新版國安戰略的部分內容。梅爾茨9日表示，新版NSS凸顯歐洲需要一個更獨立於華府之外的安全政策，「美國想要拯救歐洲的民主？我看不出有這個必要。」

川普也拒絕排除為了推翻委內瑞拉總統馬杜羅，而派遣美軍進入委內瑞拉的可能性。他說：「我不想排除，也不想承諾。我不談這個。」

