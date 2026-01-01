川普施壓無效 美350款藥品擬漲價

儘管美國川普政府施壓要求藥廠降價，但醫療保健研究機構3 Axis Advisors提供的數據指出，製藥商仍計畫提高至少350款品牌藥物的價格，其中包括新冠病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、帶狀皰疹疫苗，以及暢銷癌症治療藥物Ibrance。

《路透》報導，2026年藥品價格上漲的數量較去年同期增加，而當時僅宣布調漲約250種藥品。今年藥品價格上漲的中位數約4％，與2025年持平，不過，價格上漲並未反映在向藥局福利管理機構提供的政府退款和其他折扣。

廣告 廣告

美國患者目前要支付最高的處方藥費用，通常接近其他已開發國家的3倍。美國總統川普一直向製藥商施壓，要求他們將藥品價格，降低到類似富裕水準國家患者支付的價格。儘管川普先前已與14家製藥公司，就部分藥品價格達成協議，這些藥品將用於政府的醫療補助計畫，為低收入美國人和自費患者提供服務，但此次數據揭露，仍有350種藥品的價格將上漲。輝瑞、賽諾菲、百靈佳殷格翰藥廠、諾華，以及葛蘭素史克藥廠，還計畫於美東時間1月1日提高部分藥品價格。

輝瑞預計調漲最多項藥品，涉及約80種的藥物，包括抗癌藥物Ibrance、偏頭痛藥Nurtec和新冠肺炎治療藥物Paxlovid，以及嗎啡和氫嗎啡酮等在醫院使用的藥物。大部分藥品的漲幅低於10％，只有新冠疫苗Comirnaty漲幅為15％，而其他相對便宜的醫院用藥漲幅超過4倍。

輝瑞在聲明中表示，已將2026年創新藥物和疫苗的平均標價，調整至低於整體通貨膨脹率。該公司表示：「小幅漲價是必要的，它有助於我們繼續研發和提供新藥，並因應業務中不斷上漲的成本」。