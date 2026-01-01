川普施壓聯準會降息 美元繳出八年最慘貶值、預期還會再貶

歐元與美元鈔票示意照。路透社



美元匯價在2025年繳出8年來最慘的貶值紀錄，而隨著普遍預料川普將會任命聽他的話、快速降息的新任聯準會主席，美元匯價預料2026年續崩。

追蹤美元兌主要貨幣匯率的美元指數，2025年全年崩跌逾10%；而彭博新聞社另外設立的美元現貨指數（Bloomberg Dollar Spot Index），也顯示全年暴跌逾8%；兩者皆是8年來最慘的跌幅。

美元匯價在去年4月川普宣布「解放日」全球對等關稅措施後暴跌，之後一直無法恢復，全年呈現走跌趨勢。而過去一年來，川普持續要求聯準會（Fed）主席鮑爾大幅降息，甚至多次揚言要直接開除鮑爾，都讓美元匯價繼續承壓。

路透社報導指出，美國企業財務服務公司Corpay的首席市場策略師夏摩塔就表示，從基本面來看，美元匯價目前仍處於過於高估的狀態。國際清算銀行（BIS）數據顯示，10月美元實質有效匯率為108.7，雖低於1月的紀錄高點，但仍處於高點。

更重要的是，隨著鮑爾的聯準會主席任期在今年5月屆滿，川普提名的聯準會主席預料將會是更「聽話」，更積極降息的人選。

無論是目前市場預測機率最高的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），還是川普任命的聯準會理事理事華勒（Christopher Waller），或是前聯準會理事華許（Kevin Warsh），這些潛在的聯準會新主席人選，都曾公開主張實施比現任主席鮑爾更低的利率。

目前，市場已經預測聯準會今年將再降息2次、總計0.5個百分點的降幅。如果降息幅度更大，美元匯價就會再遭受更多貶值壓力。

相對地，由於通膨已經緩和，國防支出強勁，市場對歐洲央行今年繼續降息的預期為零。此外，交易員更是壓住加拿大與瑞典央行今年將走上升息道路。

今年繼續看貶美元的市場態度，已經反映在投機市場的押注。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至去年12月23日的數據，交易員增加押注做空美元，目前投機客持有約79億美元的美元空頭部位。

不過，分析師也提醒美國AI「軍備競賽」的建設浪潮持續下，湧入美國的投資金額可能沖抵美元匯價的下跌壓力。此外，彭博社的分析師柯寧也提醒，儘管市場共同預期美元持續對歐元走弱，但實際上，過去9年來，美元對歐元實際上是有6年升值。市場預期並非匯價走勢的可靠指標。

