川普施壓限烏克蘭感恩節前接受停戰計畫 暗示沒有談判空間
俄烏戰爭打了三年多，被烏克蘭視為盟友的美國耐心好像也用完了，川普總統最近強力推動，他針對俄烏戰爭提出的28點和平方案，並且設下期限公開要求烏克蘭總統澤倫斯基，在下週四（27日）也就是感恩節前，必須點頭同意他的方案。根據美國媒體報導，川普政府已告知烏克蘭及歐洲官員，這個計畫幾乎沒有談判空間。
川普的這份方案內容幾乎是全面採納了俄羅斯的核心要求，主要內容包括烏克蘭必須割讓東部頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約、任何北約軍隊不得進入烏國境內、基輔不得成為核武國家；2014年俄羅斯強行併吞克里米亞也將被承認為永久事實等。川普表示，他已經為烏克蘭設定了11月27日的最後期限，要求烏克蘭接受美國提出的28點新計劃草案，否則將失去美國對烏克蘭的支持。綜合國際媒體報導，川普在白宮接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）後，被媒體問到這項俄烏和平計畫時，川普回應，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊，美國正在試圖挽救許多生命，我們有方法達成和平，澤倫斯基將必須同意這項提案。有媒體追問，澤倫斯基認為，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的風險。川普回應表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。
另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基在全國談話中強硬表態：烏克蘭正面臨非常艱難的選擇，要麼失去尊嚴，要麼冒著失去主要夥伴的風險。我們珍視美國、川普及其團隊結束戰爭的努力，但這份方案必須帶來真正且有尊嚴的和平。澤倫斯基也在當地時間21日也與英國、德國、法國領袖分別通話。歐洲三國領袖明確表示，支持烏克蘭立場，反對任何「迫使烏割地」的安排，並強調「戰爭如何結束」比「盡快結束」更重要。
川普下通牒要烏克蘭27日前同意美版和平計畫 英相：歐洲將在G20討論
美國總統川普21日公開要求烏克蘭總統澤倫斯基，接受美方提出的28點俄烏和平計畫，包括割地、裁軍及永不得加入北約（NATO）等條款，烏克蘭的歐洲盟友宣布，預定在22日於南非開幕的20國集團（G20）峰會討論此議題。太報 ・ 5 小時前
美俄密商「和平計畫」傳要烏克蘭割讓領土 澤倫斯基回應了
烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他將就一項美國支持的和平計畫，與美國總統川普通話商討。該計畫要求基輔做出痛苦讓步，以結束俄羅斯的入侵。澤倫斯基辦公室證實，已收到這份由美國與俄羅斯官員擬定的和平計畫草案，並將在未來幾天與川普討論「現有的外交機會，以及達成和平所必需的要點」。自由時報 ・ 1 天前
解碼國際／28點和平計畫曝光 烏割領土不入北約 俄承諾不攻歐洲
外傳美俄已經商定28點俄烏和平計畫，並獲得美國總統川普(Donald Trump)的支持；外媒報導指出，川普政府已經告知烏克蘭總統澤倫斯基要推動此計畫，希望在今年底前結束俄烏戰爭。 美聯社20日取得28點和平計畫草案，內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 以下為美聯社曝光的28點俄烏和平計畫草案內容： 1. 確保烏克蘭主權。 2. 俄羅斯、烏克蘭、歐洲簽訂全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊地帶爭議被視為已解決。 3. 俄羅斯不進犯鄰國，北大西洋公約組織(NATO)也不再進一步擴大。 4. 在美國斡旋下，俄羅斯與北約展開對話，解決安全問題，降低緊張局勢，以確保全球安全，提升未來經濟合作的機會。 5. 烏克蘭將獲得安全保障。 6. 烏克蘭武裝部隊員額規模不得超過6中央廣播電台 ・ 1 天前
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 10 小時前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 7 小時前