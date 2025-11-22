川普施壓限烏克蘭感恩節前接受停戰計畫 暗示沒有談判空間

美國川普總統提出28點和平計畫，但澤倫斯基回應停戰方案必須帶來真正且有尊嚴的和平。 (圖取自Володимир Зеленський臉書)

俄烏戰爭打了三年多，被烏克蘭視為盟友的美國耐心好像也用完了，川普總統最近強力推動，他針對俄烏戰爭提出的28點和平方案，並且設下期限公開要求烏克蘭總統澤倫斯基，在下週四（27日）也就是感恩節前，必須點頭同意他的方案。根據美國媒體報導，川普政府已告知烏克蘭及歐洲官員，這個計畫幾乎沒有談判空間。

川普的這份方案內容幾乎是全面採納了俄羅斯的核心要求，主要內容包括烏克蘭必須割讓東部頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約、任何北約軍隊不得進入烏國境內、基輔不得成為核武國家；2014年俄羅斯強行併吞克里米亞也將被承認為永久事實等。川普表示，他已經為烏克蘭設定了11月27日的最後期限，要求烏克蘭接受美國提出的28點新計劃草案，否則將失去美國對烏克蘭的支持。綜合國際媒體報導，川普在白宮接見紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）後，被媒體問到這項俄烏和平計畫時，川普回應，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊，美國正在試圖挽救許多生命，我們有方法達成和平，澤倫斯基將必須同意這項提案。有媒體追問，澤倫斯基認為，烏克蘭面臨放棄尊嚴或夥伴的風險。川普回應表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基在全國談話中強硬表態：烏克蘭正面臨非常艱難的選擇，要麼失去尊嚴，要麼冒著失去主要夥伴的風險。我們珍視美國、川普及其團隊結束戰爭的努力，但這份方案必須帶來真正且有尊嚴的和平。澤倫斯基也在當地時間21日也與英國、德國、法國領袖分別通話。歐洲三國領袖明確表示，支持烏克蘭立場，反對任何「迫使烏割地」的安排，並強調「戰爭如何結束」比「盡快結束」更重要。