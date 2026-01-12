川普施壓「油金歸零」要求談判 古巴總統回嗆：為保衛祖國流至最後一滴血

川普施壓「油金歸零」要求談判，古巴總統狄亞士-卡奈回嗆：為保衛祖國流至最後一滴血。圖為狄亞士-卡奈3日在哈瓦那舉行的集會中，矢言支持委內瑞拉。美聯社



美國總統川普週日（1/11）向美國長期宿敵古巴加強施壓，表示將不再允許委內瑞拉的石油或資金流向古巴，並暗示古巴應與華府達成協議。有網友預測「國務卿盧比歐將成古巴總統」，川普還做出正面回應。古巴總統狄亞士-卡奈則強硬回應，表示「已準備好保衛祖國」。

美聯社、路透社報導，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國，但航運數據顯示，自美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，因美國嚴厲封鎖，內瑞拉已無油輪駛往古巴。

川普（Donald Trump）週日在社群平台Truth Social發文寫道：「多年來，古巴一直仰賴委內瑞拉的大量石油與資金維生。古巴則為委內瑞拉過去兩任獨裁者提供『安全服務』作為回報，但現在情況變了！」

川普稱，如今委內瑞拉有美國的強大軍隊保護，「未來將不再有任何石油或資金流向古巴，全部歸零！ 我強烈建議他們在為時已晚之前達成協議」。但川普並未詳述所謂「協議」內容為何。

川普還回覆另一則社群貼文，內容是預測國務卿盧比歐（Marco Rubio）將成為古巴總統。川普回應稱：「聽起來不錯！」

古巴總統迪亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）則在X平台發文回應，宣稱古巴是「自由、獨立、主權的國家，沒有人能指揮我們做什麼」。他寫道：「古巴被美國攻擊了66年，但並不構成威脅；古巴已準備好保衛祖國，至最後一滴血流盡。」

他寫道：「那些今天歇斯底里指責我國的人，只是不滿我國民族自主選擇自身政治模式的決定。」他並痛批美國對古巴施加「極為嚴苛的措施」。

古巴共產政權宣稱，美國的制裁導致古巴在2024年3月至2025年2月之間，付出超過75億美元的代價。

