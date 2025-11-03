川普施政滿意度創低！CNN民調：37%滿意 63%不滿意
美國總統川普從今年1月上任以來，執政滿意度越來越低迷。在美國多家媒體公布的最新民調中，對川普施政不滿意度，都超過5成。其中CNN民調更顯示，滿意度只有37%，不滿意度卻高達63%，創下川普重返白宮後，最糟糕的施政民調數據。
CNN主播：「川普總統支持率僅37%，在CNN民調中，這是他重返白宮以來最低的支持率，而他的不支持率高達63%，甚至比他第一任期結束時，也就是1月6日國會衝突後，還要更糟糕。」
本周美國將對川普2.0執政進行小體檢，因為包含紐約市，維吉尼亞州與紐澤西州，當地時間4日，將舉行市長與州長選舉，外界認為這場選舉結果，會對明年期中選舉 產生影響。
但偏偏在這重要時刻，美國包含CNN在內多家媒體，公布川普執政滿意度，卻通通都不理想，NBC支持率43%，不支持率破5成，ABC與華盛頓郵報，不支持率更是逼近6成，更有3分之2的民眾認為，美國正走向嚴重錯誤的方向。
CNN政治中心高階主管查連：「47%的人認為，經濟和生活成本是首要議題，其次是民主、移民、犯罪還有醫療保健這些。」
而多家民調都顯示，經濟議題、通膨與生活費高漲，是民眾對川普施政最失望的部分，另外像是關稅以及政府管理的部分，不滿意度也非常高，特別是當前美國政府持續關門，民主、共和兩黨政治對立加劇，都讓美國民眾生活大受影響。
