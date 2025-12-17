川普旅遊禁令再擴大「名單增列7國」 更多國家公民赴美受限

美國總統川普簽署公告，將旅遊禁令名單增列7國。(AP)

美國總統川普於當地時間16日再擴大旅遊禁令，新增7國列入全面禁止入境名單，並對另外15國實施部分限制，預計於明年元旦正式生效，更多國家公民前往美國時將面臨入境限制。

根據白宮聲明，布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國及獅子山等7國公民將面臨全面禁止入境禁令，加上原有的12國黑名單，美國旅行禁令涵蓋範圍已達19國，原本僅受部分限制的寮國與獅子山，如今也面臨全面入境限制。

同時，另有15個國家將被施以新的部分禁令，包含安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞與辛巴威。不過，已持有美國簽證者、合法永久居民，以及持有特定簽證類別的人士，例如外交人員或運動員，或經認定入境符合美國國家利益者，均不受此次新限制影響。

這項史上最大規模的旅遊限制措施，源於上月26日的華盛頓特區國民兵槍擊案件。據悉，涉案槍手為阿富汗籍人士，曾在美國中央情報局（CIA）轄下部隊服役，於2021年美軍撤離阿富汗後獲准入境，今年更通過審查取得政治庇護資格，美國政府以此案例為由，強化移民管制正當性。

美國政府在宣布擴大旅遊禁令時指出，許多被限制旅遊的國家存在「腐敗、欺詐或不可靠的民事文件和犯罪記錄」，使得美國難以對其公民進行入境審查。另外，公告所施加的限制和局限也是必要的，旨在防止美國缺乏足夠資訊評估可能構成風險的外國公民入境，美國政府將爭取外國政府的合作，並推進其他重要外交政策、國家安全與反恐目標。





