川普旋風亞洲行 為美國賺進逾28兆鉅額投資

總統川普和第一夫人梅蘭妮亞站在白宮門口，向數百名小朋友發糖果。（圖／東森新聞）





美國總統川普在第二任期內首度出訪亞洲，而在旋風式的行程中走訪馬來西亞、日本與南韓，最大的成果就是鞏固各國對美國總金額超過9000億美元，相當於新台幣28兆的投資。而他在回到美國後第一件事，就是馬不停蹄地參加白宮萬聖節給糖活動。

萬聖節的重頭戲就是不給糖就搗蛋，白宮也不例外，總統川普和第一夫人梅蘭妮亞站在白宮門口，向數百名小朋友發糖果，既然是萬聖節當然要變裝上場，有人成為恐龍騎士，還有可愛雙胞胎變成川普最愛吃的漢堡得來速，不過一名沒要到糖的小女生卻忍不住拍川普的手背，好像在說川普爺爺你把我忘記了，結束亞洲行程，川普馬上出現在白宮發糖果，讓他如此精神抖擻的原因，或許是這趟亞洲行為美國賺進大把鈔票，美先前要求日本對美國投資達到5500億美元，其中在核能、半導體、AI與基礎建設上面，投資金額就將近九成。

而在南韓，川普也與南韓總統李在明敲定3500億美元投資協議，其中2000億美元為現金投資。

總計這次亞洲行程，川普為美國鞏固9000億美元以上的投資採購協議，包括日本投資5500億，南韓投資3500億，馬來西亞則承諾投資700億，另外泰國也將購買美國農產品能源與飛機，總值約為188億。

川普亞洲行的重頭戲就是和習近平舉行高峰會，不過眼尖的人發現，兩人在南韓釜山碰面時，習近平和川普出現齊頭式平等，兩人六年前在大阪見面時，從肩膀高度可看出，習近平矮了川普一截，到底是川普身高縮水，還是習近平穿上增高的鞋子。

另外也有網友發現，川習兩人在舉行峰會時，川普不斷地盯著習近平，而習近平只顧著照稿念，有意無意地避開川普的眼光，更有俄國媒體捕捉到習近平的小抄，放大後可看到字體異常巨大，甚至疑似附有拼音標註的「芬太尼」三字，還不時被川普瞄到，被笑稱川普好像老師在盯著學生進行口試。