川普日前宣布對台軍售 中國防部批「引火燒身」

美國政府日前批准一項3.3億美元的對台軍售項目，折合新台幣破百億，而這也是川普第二任期首次對台軍售。但消息一出，中國國防部跳腳怒批引火燒身，表示已向美方提出嚴正交涉。

國防部軍聞處處長喬福駿表示，「美國政府這次就空軍的非標準，航材零附件對台軍售的案子，進行知會國會的程序，這個是基於台灣關係法以及6項保證，持續協助我們維持足夠的自我防衛的力量，我們始終相信以實力衛和平。」

國防部敦促中共，應該停止威權擴張以及不斷的灰帶襲擾。

但加上近期中日關係緊張，共軍先是宣布要在黃海中部進行實彈射擊，如今再加碼，要從18日至25日於黃海南部連續實彈射擊8日，國軍不敢大意。

國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏指出，「視敵情徵候及威脅程度開設應變中心，及提升立即備戰操演的作為，並先期部署兵火力應處威脅。」

外交部發言人蕭光偉表示，「外交部和日本台灣交流協會，其實都會就各領域的議題來保持密切的聯繫，在此也要呼籲中方，應該要善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁作法。」

中共連續兩波軍演，明顯衝著日本首相高市早苗，針對「台灣有事」的挺台發言，但美國退將蒙哥馬利表示，已故的前首相安倍晉三，過去就曾有過同樣的觀點。

美國退役海軍少將蒙哥馬利指出，「是中國過去5年的反常行為，才迫使高市公開說出安倍的擔憂，他說中國如果成功脅迫台灣，勢必會對日本構成生存威脅。」

資深中國研究員辛格頓提及，「我們應該清楚中國當下的過度自信，將導致明日的誤判。」

華府智庫「捍衛民主基金會」也建議台灣，由於能源高度依賴進口，除了擴大採購美國液化天然氣、深化雙邊關係，為了避免受到中國施壓，可強化與日本的能源合作。

另外，也認為美國海軍應優先規劃替前往台灣的船隻換掛美國國旗，同時進行護航與商船護送的操演，向中共發出明確訊號。