川普日前才失言！格陵蘭衝突還未了 美使館又強拆戰爭悼念旗 丹麥整個怒了.....

美國駐丹麥大使館的工作人員於前（27）日將寫有 44 名陣亡士兵姓名的旗幟從盆栽中拔除並清空。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國駐哥本哈根大使館保安人員近日竟將使館外悼念 44 名阿富汗戰爭陣亡丹麥士兵的旗幟強行拆除，此舉隨即點燃丹麥全國怒火。而美國總統川普（Donald Trump）日前也公開矢言，指責北約部隊在阿富汗戰爭中「躲在後方」，引起各國譴責。

一段由丹麥媒體錄下的影片顯示，美使館保安人員於前（27）日將寫有 44 名陣亡士兵姓名的旗幟從盆栽中拔除並清空。丹麥退伍軍人協會（Danish Veteran Association）隔（28）日隨即發表聲明，痛批美方行為「毫無必要且麻木不仁」。協會主席拉斯穆森（Carsten Rasmussen）雖呼籲民眾冷靜應對，但也強調丹麥人會以「平靜與尊嚴」來回應這份羞辱。

面對排山倒海的譴責，美國國務院發言人向《CNN》澄清，旗幟的擺放事先並未與使館協調，工作人員當時不清楚其象徵意義，僅是依照「換班後清理雜物」的一般規則處理，強調並無惡意。儘管美方事後承諾會保留後續補上的旗幟，但據 X 帳號「rainbow7852」指出，丹麥民眾已自發在大使館前豎起數十面國旗與寫著陣亡士兵姓名的蘆葦叢，形成一片壯觀的抗議旗海。

川普近日頻繁提及「奪取格陵蘭」，已讓美國與丹麥關係緊張。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

而丹麥與美國關係的惡化並非一蹴而就，《CNN》分析指出，川普近期重提「吞併格陵蘭」，已讓丹麥當局感到不安。而川普日前又在毫無根據的情況下，指責北約部隊在阿富汗戰爭期間「躲在後方」，沒有參與第一線的戰鬥。據報導，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）隨即憤怒回擊，痛批川普的言論「令人無法忍受」。她強調，丹麥在阿富汗戰爭中遭受的人均損失，在北約盟友中名列前茅，川普的謊言是對犧牲者的極大侮辱。

丹麥首相佛瑞德里克森。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

與此同時，上週末川普更威脅要對歐洲國家加徵關稅，雖然在會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）後宣布達成一項關於格陵蘭的「未來框架協議」並撤回關稅威脅，但具體協議內容仍未公開，引起國際關注。

