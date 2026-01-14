川普早知賴清德搞不定？「軍購繞道找上黃國昌」 沈政男揭2手策略：1.25兆準備通關

​​台灣民眾黨主席黃國昌日前率團訪美，他在行前受訪曾表示，最主要目的是針對國人關心的軍購及關稅議題，盼能從美方得到直接、可信賴的資訊。而在美國落地後，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，返台後也在今（14）日召開記者會透露相關成果。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，美國邀請黃國昌訪美，就是知道軍購案，光靠賴清德搞不定了。

​沈政男表示，​美方邀請民眾黨主席黃國昌訪美，就是想通了，因為知道民眾黨在立院是關鍵少數。為的就是1.25兆的軍購案。美方本來以為賴清德總統投書華盛頓郵報，承諾買400億美金的軍購以後，大勢底定，沒想到卻被立法院打槍，於是美方擔心了，如果台灣沒通過這筆軍購案，川普會罵人了。

賴清德推軍購出師不利 美方繞道找上關鍵少數民眾黨

​沈政男提到，美方為什麼要找黃國昌過去？就是為了川普有一天可以對記者說：「台灣很棒，買了我們400億美金的武器！」反之，如果賴清德搞不定，有人就會被川普削了：「怎麼連400億美金的小生意都搞不定？有沒有大X啊？」於是只好找黃國昌去美國了。

「這就是川普的兩手策略！」​沈政男指出，先找賴清德，讓他負責，搞定就功勞歸他，可惜看起來就是搞不定，於是川普自己動手，直接伸手到台灣內部，把關鍵少數找過來。怎麼連這點政治手法，都看不出來，整個綠營在那邊亂扯亂猜半天？川普在意的只有3個東西「錢、錢、錢」，誰能給錢，就跟他是好朋友；如果不能，就繞過去，到他背後找人。

沈政男表示，現在就是川普繞過賴清德，到他背後找了黃國昌，1.25兆軍購就一定會在國會通過，就好像2026總預算一定會過關。美方此舉，等於重重打臉賴清德，竟然綠營沒有感覺，不覺得痛，這就是他們目前的最大問題，已經脫離現實了。藍白可以藉由這個模式讓美方更清楚體認，台灣的事情，找賴清德是不夠的，甚至是沒有用的，他只是少數總統，而且國會不是掌握在他手裡。

