川普明年4月訪問中國 郭正亮：不太可能不談台灣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日於南韓的峰會結束後，川普說，雙方在「在許多事項上達成共識」，其中包含關稅、稀土、大豆與芬太尼議題。川普也宣布，明年4月會訪問中國大陸。前立委郭正亮認為，美國明年11月要選舉，川普輸不得，到時候中國大陸的籌碼會更大，因此明年4月不太可能不談台灣。

對於這次中美峰會，郭正亮31日在《中天辣晚報》表示，西方媒體大多用「戰術性休兵」，因為大部分的決議都用「暫緩1年」，最關鍵的就是稀土管制。中國大陸講得很明確，針對10月9日商務部6項公文暫緩1年， 重點在0.1％的中國稀土原料只要被查出來，就會展開全球長臂管轄。

郭提醒，中國大陸對美國的稀土管制，不只有今年10月9日，2023、2024、2025都有文件，並沒有取消，且10月9日的文件12月1日才上路。所以有人認為中國大陸取消對美國的稀土管制，這是完全不了解。

「我看到所有媒體都認為川普大輸」，郭正亮解釋，因為這是美國有史以來，第一個把國安管制當作談判條件，美國從來沒有出口管制後退，這是第一次。好幾家媒體都說川普開首例，未來美國對於中國大陸所有國安管制，都可以談。

另外就是恢復大豆買賣，中國大陸商務部是說即將恢復農產品交易，實際狀況再談。但貝森特放消息說中國大陸下周要和美國簽約，今年內要買1200萬噸的大豆，還說明後年各買2500萬噸。郭正亮質疑，這簡直胡說八道。今年只剩2個月，怎麼可能？

至於川普明年4月訪問中國大陸，郭正亮強調，到時中國大陸的籌碼會更大，因為美國11月要選舉，美國輸不得，明年4月不太可能不談台灣。

