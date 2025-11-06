川普是否協防台灣？ 顧立雄：台美有共識、以實力確保和平

國防部長顧立雄2025.11.06於立法院受訪。郭宏章攝



三度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼昨天（11/05）在台北一場論壇上發出警告，無法確定川普是否會保護紐約，更遑論保衛台灣，且川普日前在專訪時也未對是否協防台灣明確說明，對此，國防部長顧立雄今天（11/06）上午表示，就安全議題而言，台美之間都有共識，我們要強化自我防衛能力，美國不但協助強化我們自我防衛能力，也在印太結合理念相近的共同要來嚇阻中國的理念相近國家，提升我們嚇阻能力，以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。

廣告 廣告

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部部長顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。顧立雄在會前受訪，被問到《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）對台灣示警，堅信美國必定挺台的時代已一去不復返。佛里曼並且指出，無法確定川普是否會保護紐約，更遑論台灣。佛里曼並建議台灣在動盪局勢下保持節制，透過強化經濟與科技優勢，以低調且不可或缺的姿態在大國競逐間守住生存空間。記者問顧立雄如何看待此一說法。

顧立雄表示，我們要發展先進科技讓我們成為不可或缺的角色，我們也正朝這方向努力，就安全議題而言，台美之間都有共識，我們要強化自我防衛能力，美國不但協助強化我們自我防衛能力，也在印太結合理念相近的共同要來嚇阻中國的理念相近國家，提升我們嚇阻能力，以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。

另外，有記者問到，有媒體報導指國軍擬買635套「可攜式無人機反制系統」，單價為1522萬6800元，並註明要以2026年至2028年的特別預算為財源，是否屬實，顧立雄表示，這些都還在建案當中，細節這時候不便透露。

至於法務部認為閃兵刑責提高到7年，有立委擬對兵役相關法令提出修正，改為36歲仍要補服兵役，記者問顧立雄是否支持此一修法方向？

顧立雄表示，關於《妨礙兵役治罪條例》相關刑責，會由國防部跟內政部等相關部會研議，除役年齡跟妨礙兵役沒有完全連結再一起，若有構成妨礙兵役行為就會以妨礙兵役治罪，除役年齡會考慮對於每一個不同階層能夠達成任務所需的年齡，會適切考量。

更多太報報導

美防長赫格塞斯喊「駐韓美軍運用需有彈性」 暗示協防東海、台海

中駐美大使列「台灣等4大紅線」 要求美方「不挑事、不越界」

川普：習近平保證只要我在任內就不會犯台