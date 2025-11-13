川普是「還沒吠的狗」？艾普斯坦郵件稱 川知道性販運
美國政府開門，民主黨要打開性販運者艾普斯坦生前寫過的電子郵件。一打開不得了，一直否認知情艾普斯坦性醜聞的美國總統川普，居然被艾普斯坦寫在好幾封信裡，說川普當然知道「那些女孩的事」，因為他曾經要艾普斯坦的女朋友住手，甚至，川普還曾經和一名受害者共處好幾個小時。而艾普斯坦也在信裡明確提到，川普是一隻還沒吠的狗，意思是指川普守口如瓶，什麼都沒對外說。不過白宮認為，民主黨這招，是要讓大家轉移華府即將開門的重點，掩蓋他們在政府關門和其他議題的失敗。
川普「當然知道那些女孩的事，因為他曾經要求麥克斯威爾（艾普斯坦前女友）住手」。
性犯罪者艾普斯坦，在一封 2019 年的電郵指稱川普知道他的性犯罪行為，（09／0020-0032 信件）艾普斯坦甚至在另一封 2011 年的郵件說，川普曾經和另一名受害者，在他的房子待了幾個小時。
艾普斯坦的性販賣醜聞曝光後，川普就急著跟他這位好麻吉切割，甚至否認自己知情或曾經參與。
民主黨公布這批艾普斯坦寫給前女友麥克斯威爾的郵件，發現艾普斯坦說川普是「那隻還沒吠過的狗」，也就是還沒透露出任何線索。
但要全面公開艾普斯坦留下的證據，必須要簽下連署書，並且達到眾議院一半人數簽署，就可以要求美國司法部提供艾普斯坦的文件。
不過他們只差一個簽名。
新科民主黨眾議員葛里哈瓦，正式上任，她的第一個任務，就是要簽下關鍵的第 218 票。
葛里哈瓦強調：「強生議長一次又一次地取消投票，故意阻撓我的宣誓就職。而艾普斯坦檔案解密請願書就差一個簽名。隨著我的簽署，我們向真相又邁進了一步，他們會試圖否認那個真相，但是倖存者值得他們的正義之日，美國人民也要求真相。」
連署達標，下個月初就會全院表決公開全部檔案。
民主黨籍眾議員肯納說道：「這會是歷史性的一刻。今天將會拿到第 218 個簽名，然後我們在 12 月初會全院表決。」
共和黨籍議長強生嗤之以鼻，他說請願書根本多此一舉，因為他早就打算要下週表決。
強生說：「我們打算下週一回來，就立刻把（公布檔案）放到院會進行全體表決。與此同時，我提醒大家，監督委員會一直在日以繼夜地工作，即使在政府關門期間也是如此，以實現最大的透明度和充分的披露，正如我們從一開始就一直在做的那樣。」
強生強調，監督委員會早已在動作，並公布了至少七萬頁文件。
強生補充：「據我統計，現在已經公布了大約 5 萬頁文件。今天又公布了一大批，大約 2 萬頁。他們澈底檢查了艾普斯坦的遺產檔案，我要提醒大家，這些檔案甚至沒有在請願書中提及。而且這些檔案簡直是個寶庫，因為其中包含了艾普斯坦的個人財務帳簿、旅行日誌、每日日程表以及其他各種資料。」
白宮也不遑多讓，斬釘截鐵說川普沒有錯，（01 或 02）同時再次切割艾普斯坦。
白宮發言人李威特說：「電郵除了證明川普總統沒有做錯任何事之外，什麼也證明不了。總統川普一直說的是，他來自棕櫚灘（私人度假地），所以傑佛瑞·艾普斯坦也是。艾普斯坦曾是海湖莊園的成員，直到川普總統把他踢出去，因為他是一個戀童癖，還是個怪胎。」
文件公布的這一天，剛好是美國政府開門。白宮發言人李威特指控，民主黨選在政府即將重啟的時刻洩露電郵，根本就不是巧合，而是民主黨試圖轉移焦點。
李威特激動反問： 「川普政府成員願意隨時向國會議員報告情況，這難道不反映透明度了嗎？這不體現了我們的透明度嗎？我們願意與國會議員坐下來討論他們關心的問題，這難道不反映了我們的透明度嗎？」
白宮甚至拿出受到艾普斯坦性虐待的朱弗雷來背書。受害者朱弗雷前陣子遺作《Nobody's girl》出版，揭露艾普斯坦的惡形惡狀，但她生前多次公開強調川普沒有任何不當行為。
李威特面對記者提問，反擊說：「在您提到的帶有受害者名字的電郵中，名字現在已被公布——維吉尼亞・朱弗雷。哥倫比亞廣播公司（CBS）自己的報導最近寫道，朱弗雷女士堅持⋯⋯願她安息⋯⋯她堅持認為她從未目睹任何不當行為，川普總統對她總是極為專業和友善。」
兩邊吵來吵去，民主黨人堅持，解決爭議的唯一方法，就是履行承諾。
民主黨籍眾議員加西亞認為，如果政府願意公布所有檔案，一切現在就可以解決。
但事主川普，根本不屑一顧外界的吵吵鬧鬧。
川普驚嘆道：「人們還在談論這個人，這個變態？真是難以置信。你想浪費時間嗎？」
12 月的國會表決，看起來勢在必行，到時艾普斯坦的名字會搬到華府談論。一切是否為真，時間會告訴大家。
更多 TVBS 報導
民主黨議員公布艾普斯坦電郵 暗示川普對性販運知情
郵件爆川普與受害女共處數小時 美眾院將表決是否公開「淫魔檔案」
美政府史上最長43天停擺結束！時間軸、法案內容與美股走向一次看
川普簽了！結束美國政府最長43天停擺 喊這事不可再發生
其他人也在看
南亞科吞600億刷大盤年度次高量 點火記憶體行情/101捲入詐騙風暴 掀監管失靈警訊/信驊亮燈鎖6335元 股王飆台股史上第一高｜Yahoo財經掃描
美國政府關門僵局可望落幕，化解市場最大不確定因素，帶動美股漲多跌少。道瓊工業指數續強，大漲0.68%、收48,254.82點再創收盤新高；資金持續自高估值科技股撤離，使那斯達克指數下跌0.26%，標普500指數微漲0.06%，費半則勁揚1.47%。個股焦點落在AMD法說會，執行長蘇姿丰直呼AI晶片需求「貪得無厭」，刺激股價大漲9%，領漲費半；相對地，Meta遭點名盈餘水分、續跌2.88%，Oracle下挫3.88%，顯示大型科技股面臨獲利了結壓力。美股資金輪動明顯，健康照護與金融股如高盛、聯合健康集團強勢推升道瓊創高。台積電ADR同步收黑，反映科技族群短線承壓。 亞股今日多數收漲，日股上漲0.43％，韓股小漲，港股與陸股同步走揚，市場情緒較回穩。 台股今（13）日在平盤上下震盪，盤中再闖28,000點未果，終場小跌43.53點、收27,903.56點，成交量放大至6,583億元、創近一個月新高。台積電(2330)受美科技股疲弱影響，壓尾收最低1460元、下跌15元。盤面資金則明顯轉向題材股與集團股，最亮眼莫過於南亞科(2408)強勢吸金，成交金額達600.29億元、衝上今年次高、單檔就占大盤逾一成成交值；此外，股王信驊(5274)強鎖漲停至6335元，一舉刷新台股史上最高價紀錄。集團作帳火力全開，華新(1605)、華新科(2492)、華東(8110)同步亮燈，台塑集團南亞(1303)、台化(1326)同樣大漲點亮盤面。資金持續自權值股移轉至記憶體、材料、PCB、被動元件族群，為大盤維持活躍度的主要動能。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 23 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 4 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 4 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 7 小時前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 11 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
有線耳機成最潮配件！為什麼年輕人都在戴「老派」耳機？背後原因解密
在無線藍牙耳機稱霸市場多年後，「有線耳機」竟然華麗回歸！這股復古風潮在日本、歐美等地成為近年最受矚目的潮流趨勢之一，這個看似「退步」的選擇，背後究竟藏著什麼樣的魅力？Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 10 小時前