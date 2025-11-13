川普是「還沒吠的狗」？艾普斯坦郵件稱 川知道性販運

川普和涉性販運富豪艾普斯坦是昔日好友（圖／達志影像美聯社）

美國政府開門，民主黨要打開性販運者艾普斯坦生前寫過的電子郵件。一打開不得了，一直否認知情艾普斯坦性醜聞的美國總統川普，居然被艾普斯坦寫在好幾封信裡，說川普當然知道「那些女孩的事」，因為他曾經要艾普斯坦的女朋友住手，甚至，川普還曾經和一名受害者共處好幾個小時。而艾普斯坦也在信裡明確提到，川普是一隻還沒吠的狗，意思是指川普守口如瓶，什麼都沒對外說。不過白宮認為，民主黨這招，是要讓大家轉移華府即將開門的重點，掩蓋他們在政府關門和其他議題的失敗。

川普「當然知道那些女孩的事，因為他曾經要求麥克斯威爾（艾普斯坦前女友）住手」。

性犯罪者艾普斯坦，在一封 2019 年的電郵指稱川普知道他的性犯罪行為，（09／0020-0032 信件）艾普斯坦甚至在另一封 2011 年的郵件說，川普曾經和另一名受害者，在他的房子待了幾個小時。

艾普斯坦的性販賣醜聞曝光後，川普就急著跟他這位好麻吉切割，甚至否認自己知情或曾經參與。

民主黨公布這批艾普斯坦寫給前女友麥克斯威爾的郵件，發現艾普斯坦說川普是「那隻還沒吠過的狗」，也就是還沒透露出任何線索。

但要全面公開艾普斯坦留下的證據，必須要簽下連署書，並且達到眾議院一半人數簽署，就可以要求美國司法部提供艾普斯坦的文件。

不過他們只差一個簽名。

新科民主黨眾議員葛里哈瓦，正式上任，她的第一個任務，就是要簽下關鍵的第 218 票。

葛里哈瓦強調：「強生議長一次又一次地取消投票，故意阻撓我的宣誓就職。而艾普斯坦檔案解密請願書就差一個簽名。隨著我的簽署，我們向真相又邁進了一步，他們會試圖否認那個真相，但是倖存者值得他們的正義之日，美國人民也要求真相。」

連署達標，下個月初就會全院表決公開全部檔案。

民主黨籍眾議員肯納說道：「這會是歷史性的一刻。今天將會拿到第 218 個簽名，然後我們在 12 月初會全院表決。」

共和黨籍議長強生嗤之以鼻，他說請願書根本多此一舉，因為他早就打算要下週表決。

強生說：「我們打算下週一回來，就立刻把（公布檔案）放到院會進行全體表決。與此同時，我提醒大家，監督委員會一直在日以繼夜地工作，即使在政府關門期間也是如此，以實現最大的透明度和充分的披露，正如我們從一開始就一直在做的那樣。」

強生強調，監督委員會早已在動作，並公布了至少七萬頁文件。

強生補充：「據我統計，現在已經公布了大約 5 萬頁文件。今天又公布了一大批，大約 2 萬頁。他們澈底檢查了艾普斯坦的遺產檔案，我要提醒大家，這些檔案甚至沒有在請願書中提及。而且這些檔案簡直是個寶庫，因為其中包含了艾普斯坦的個人財務帳簿、旅行日誌、每日日程表以及其他各種資料。」

白宮也不遑多讓，斬釘截鐵說川普沒有錯，（01 或 02）同時再次切割艾普斯坦。

白宮發言人李威特說：「電郵除了證明川普總統沒有做錯任何事之外，什麼也證明不了。總統川普一直說的是，他來自棕櫚灘（私人度假地），所以傑佛瑞·艾普斯坦也是。艾普斯坦曾是海湖莊園的成員，直到川普總統把他踢出去，因為他是一個戀童癖，還是個怪胎。」

文件公布的這一天，剛好是美國政府開門。白宮發言人李威特指控，民主黨選在政府即將重啟的時刻洩露電郵，根本就不是巧合，而是民主黨試圖轉移焦點。

李威特激動反問： 「川普政府成員願意隨時向國會議員報告情況，這難道不反映透明度了嗎？這不體現了我們的透明度嗎？我們願意與國會議員坐下來討論他們關心的問題，這難道不反映了我們的透明度嗎？」

白宮甚至拿出受到艾普斯坦性虐待的朱弗雷來背書。受害者朱弗雷前陣子遺作《Nobody's girl》出版，揭露艾普斯坦的惡形惡狀，但她生前多次公開強調川普沒有任何不當行為。

李威特面對記者提問，反擊說：「在您提到的帶有受害者名字的電郵中，名字現在已被公布——維吉尼亞・朱弗雷。哥倫比亞廣播公司（CBS）自己的報導最近寫道，朱弗雷女士堅持⋯⋯願她安息⋯⋯她堅持認為她從未目睹任何不當行為，川普總統對她總是極為專業和友善。」

兩邊吵來吵去，民主黨人堅持，解決爭議的唯一方法，就是履行承諾。

民主黨籍眾議員加西亞認為，如果政府願意公布所有檔案，一切現在就可以解決。

但事主川普，根本不屑一顧外界的吵吵鬧鬧。

川普驚嘆道：「人們還在談論這個人，這個變態？真是難以置信。你想浪費時間嗎？」

12 月的國會表決，看起來勢在必行，到時艾普斯坦的名字會搬到華府談論。一切是否為真，時間會告訴大家。

