川普時隔6年重返達沃斯 談及委內瑞拉格陵蘭等議題

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）美國總統川普今天在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表長約1小時10分鐘的演說，提及委內瑞拉、格陵蘭、俄烏戰爭等議題，他並稱將與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）因專機「空軍一號」（Air Force One）出問題，需折返華府更換飛機再從美國出發，抵達達沃斯的時間比原定計畫晚了約2個小時。儘管他延後抵達，但他的演說只比原定的下午2時30分（格林威治標準時間13時30分）晚幾分鐘開始。

川普開場時表示，很高興能向「這麼多朋友和少數敵人」發表演說，讓在場聽眾都笑了出來。

他接著讚揚美國的經濟表現，稱「美國是這個星球上的經濟引擎，當美國繁榮，全世界也會跟著繁榮…你們都隨著我們起落」。

隨後川普把矛頭指向歐洲，稱「現在歐洲某些地方讓人認不出來」，「我希望看到歐洲變好，但現在的方向並不正確」。

川普稱，歐洲專注於綠能與大量移民，是導致歐洲受創的原因，但他並未提出證據佐證這項說法。

美國本月對委內瑞拉發動「大規模打擊」，抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，川普今天也花了一些時間談委內瑞拉，讚揚由臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的委國政府與美國當局合作良好。

川普說：「委內瑞拉接下來6個月賺的錢，將超過過去20年賺的總和。所有大型石油公司都會和我們一起進來，這很棒。」但他並未進一步說明。

近來川普加緊推動讓美國取得丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）的控制權，引發美國與歐洲相爭的混亂局勢，使得格陵蘭議題成為近期焦點。

在大肆批評丹麥、宣稱該國無力保護格陵蘭之後，川普表示：「為了國家戰略安全和國際安全，我們需要它。這座巨大的、未受保護的島嶼其實是北美的一部分。那是我們的領土。」

川普說，除了美國，沒有其他國家能夠保障格陵蘭的安全，「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事」。他並稱「人們以為我會動用武力，但我不需要使用武力，我不想用武力，我不會動武」。

川普稱，美國取得格陵蘭「不會對北大西洋公約組織（NATO）構成威脅」，「這將大幅提升整個聯盟、北約聯盟的安全」。

他還說，擁有所有權才能防衛格陵蘭，只靠租約沒辦法防守。「誰會想去保衛一份許可協議或租約？那裡是海洋中央的一大塊冰，如果發生戰爭，很多行動都會在那塊冰上進行。想想看，飛彈會直接飛越那塊冰的中央。」

川普也談到烏克蘭戰爭，以及他在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間調解的努力。

他說：「我正在與普丁總統交涉，我相信他想達成協議。我也在和澤倫斯基總統交涉，我認為他希望達成協議。我今天會見他，他現在可能就在觀眾席上。」

但根據法新社報導，烏克蘭總統辦公室證實，澤倫斯基目前人在烏國首都基輔。川普隨後改口稱兩人明天會在達沃斯見面。

在聚焦國際事務約50分鐘後，川普轉而討論國內議題。他提到昨天簽署的一項行政命令，內容限制大型機構投資者與個人購屋者競爭，白宮稱這項措施旨在讓房價變得更可負擔。

川普向在座華爾街巨頭和機構投資公司致歉，稱他們購買數十萬單戶住宅，推升了房價，這是一項很好的投資，但「對一般民眾來說並不公平」。

談到聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任人選，川普表示：「我面談過的每個人都很優秀。我認為每個人都能做得非常出色。…問題是他們會變，一拿到職位就會這樣。」

鮑爾是在2017年由川普提名出任，川普後來一再強烈批評鮑爾降息速度不夠快。

川普在這次演說中也提及核能、批評風力發電，並嘲弄法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在達沃斯論壇上戴的飛行員太陽眼鏡。他還要加拿大對華府心存感激。

這是川普睽違6年再次出席這場全球經濟與政治精英齊聚的年度盛會。

他去年重返白宮後，昨天執政滿週年。在全球菁英討論政經趨勢的WEF年會上，川普勢必將主導議程。（編譯：楊昭彥）1150122