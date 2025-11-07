川普晤中亞5國領袖 深化關鍵礦物合作

記者賴韋廷／綜合報導

美國總統川普6日在白宮舉行會議，會晤烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼等5國領袖；討論深化關鍵礦物領域合作事宜，在尋求降低美國對俄「中」等地緣對手礦產資源依賴同時，抗衡俄「中」的中亞地緣影響力。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，川普在華盛頓接待來訪的5國領袖時，盛讚中亞是「極其富庶的地區」，並表態尋求加強經貿合作，藉此「拓展關鍵礦物供應鏈、強化美國經濟安全」；預計未來美國可望與各國簽署合作開採關鍵礦物協議，擴大取得鈾、銅、黃金與稀土等關鍵礦物，降低對俄「中」的出口依賴。

廣告 廣告

此外，川普還證實，烏茲別克已承諾，規劃在未來10年內，對美國的關鍵礦物、汽車零組件及航空業等關鍵領域採購並投資超過1000億美元（約新臺幣3兆元），提升雙邊經貿互賴。而哈薩克總統托卡葉夫則肯定本次會面深具重要意義，並宣布哈薩克已決定加入《亞伯拉罕協議》，藉此深化與以色列外交關係。

報導另指出，中共於10月初頒布加強稀土管制措施意圖脅迫西方，已引起西方各國高度警覺；因此歐盟正制定「RESourceEU」計畫，透過與烏克蘭、澳洲、加拿大、哈薩克、烏茲別克、智利和格陵蘭等夥伴合作，未來可望拓展歐洲產業關鍵礦物替代來源，反制中共惡意經濟脅迫行徑。

美國總統川普（左4）於白宮會晤中亞5國領袖，商談關鍵礦物領域合作。（達志影像／路透社）