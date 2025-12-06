川普晤加墨領袖 聚焦《美墨加協定》前景

記者賴韋廷／綜合報導

2026年世界盃足球賽抽籤儀式5日在美國首都華盛頓舉行，美國總統川普也於場邊與加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）進行會談，聚焦討論《美墨加協議》（USMCA），3方也將於明年針對協議重啟協商。

「英國廣播公司」（BBC）報導，2026年世足賽事將由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，3國領袖也齊聚華府參加抽籤儀式。此外，3人也於場邊進行約45分鐘會談，這也是川普與薛恩鮑姆的首次會面。卡尼辦公室隨後表示，3人一致同意繼續就USMCA保持合作。

報導指出，川普近日曾向媒體表示，有必要重新調整甚至廢止USMCA，美國政府也已對不屬於該協議範圍內的加拿大和墨西哥出口商品課徵高額關稅。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）向媒體透露，由於美加以及美墨經貿關係性質不同，川普可能考慮將USMCA拆成兩個部分。

USMCA於2018年川普第一任期間簽署，用於取代1994年的「北美自由貿易協定」（NAFTA），USMCA以NAFTA的條款為基礎，加入數位貿易、智慧財產權及勞動權益等方面內容，促進3國經濟合作的同時，也確保內容能夠適應當前環境，美國企業也普遍對該協議帶來的效益表示肯定。