川普晤奧班 豁免匈牙利向俄購油制裁
記者賴名倫／綜合報導
美國總統川普7日在白宮會晤來訪的匈牙利總理奧班，並根據匈牙利地處內陸、缺乏海港的地理限制，批准匈牙利獲得為期1年制裁寬限期，可繼續向俄羅斯採購石油與天然氣；但這項特殊豁免優惠也引發各界廣泛關注。
「英國廣播公司」報導，雖然美國政府先前曾宣布，決定將俄國2家規模最大的石油公司列入制裁名單，藉由限縮出口原油收益，施壓俄國停火談判；不過川普在接待與他關係密切的奧班時，則表示有鑑於匈牙利缺乏海港、不易透過海運方式取得能源，同意匈牙利可在未來1年內繼續購買俄國能源，而不受到上述美國制裁措施限制。同時，奧班也承諾購買數億美元的美國天然氣，藉此促進兩國經貿往來。
報導分析，雖然奧班在烏俄戰爭立場上與歐盟各國背道而馳，並被外界視為蒲亭盟友，不過奧班強調，向俄國採購能源單純是基於客觀現實狀況考量，無涉意識形態；而川普也強調，他與奧班都希望盡速促成烏俄停火，因此未來也不排除將在匈境舉行峰會，與蒲亭會晤、致力促成烏俄停戰。
報導還說，由於匈國即將於明年舉行大選，因此不排除奧班希望藉由確保廉價能源供應，向選民宣揚經濟政策成果，但這項豁免措施時間有限，因此後續發展仍有待關注。
川普（右）在與奧班會晤時，同意給予匈牙利1年寬限期，可不受美方制裁並持續購買俄國能源，引發各方關注。 （達志影像／路透社）
