川普晤宏都拉斯親台派總統 讚雙方共享「美國優先」價值觀

2026年2月7日，美國總統川普與宏都拉斯新總統阿斯夫拉在佛州海湖莊園會晤，並在社群媒體上傳一張兩人豎起大拇指的合照。翻攝川普Truth Social@realDonaldTrump



獲得美國總統川普聲援的宏都拉斯總統阿斯夫拉宣誓就任後，川普週六（2/7）表示，兩人在佛州舉行了非常重要的會晤，並指雙方擁有許多相同的「美國優先」價值觀，在安全領域有著緊密的合作關係。

川普（Donald Trump）當晚在自家社群媒體Truth Social發文稱，他在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與阿斯夫拉（Nasry Asfura）舉行了一次非常重要的會晤，並附上兩人豎起大拇指的合照，稱「在我給予他強有力的支持之後，他贏得了選舉！」

川普表示，兩人擁有許多相同的「美國優先」價值觀，在安全領域緊密合作，共同打擊危險的販毒集團和毒梟，並將非法移民和幫派成員遣返回國。「我們也討論了許多議題，包括兩國間的投資和貿易」，他強調，期待歡迎阿斯夫拉再次訪問美國。

宏都拉斯去年11月底舉行總統大選，川普在選前聲援阿斯夫拉，揚言若這位67歲建築業大亨落敗，將削減對宏國的援助。阿斯夫拉隨後以些微差距勝出，並在上月27日於國會宣誓就職。

繼智利、玻利維亞、秘魯及阿根廷保守派取代左翼政權後，阿斯夫拉勝選使川普在拉丁美洲再添一盟友。阿斯夫拉亦在勝選後赴美拜會美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），以及訪問以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

阿斯夫拉曾承諾要恢復與台灣的外交關係，若完成這項舉措，將成為中國在中美洲一大外交挫敗。宏國前總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年與台灣斷交、轉與中國建交。

外界普遍認為，美國推翻中國盟友、委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），意在示警其他拉美國家必須選邊站。

