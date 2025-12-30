川普晤尼坦雅胡 傳要求改變約旦河西岸政策

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國媒體Axios今天引述一名美國官員和另一名消息人士說法報導，美國總統川普和他的高層顧問會晤以色列總理尼坦雅胡時，要求改變以色列在約旦河西岸占領區的政策。

報導說，儘管約旦河西岸（West Bank）安全局勢急劇惡化，其他西方國家政府譴責以色列政策，川普政府仍被視為支持以色列。這是川普重返白宮執政以來，他和手下團隊首次與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）深入討論約旦河西岸政策。

這名美國官員說，白宮認為，約旦河西岸暴力升高將破壞落實加薩走廊（Gaza Strip）和平協議的行動，並妨礙川普在任期結束前擴展「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。亞伯拉罕協議是指川普首次執政時居中斡旋，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的協議。

尼坦雅胡強硬右派政府過去3年積極推行政策削弱巴勒斯坦自治政府、導致資金匱乏，並大舉擴建屯墾區、將前哨站合法化、強迫巴勒斯坦人遷移及採取更多措施走向事實上的併吞。

消息人士說，川普和他的團隊對約旦河西岸局勢表示關切，並要求尼坦雅胡避免挑釁措施，讓「情勢降溫」。

川普在與尼坦雅胡會談後的聯合記者會上表示：「我們已就約旦河西岸議題深入探討許久。我不會說我們在約旦河西岸議題上百分百意見一致，但我們將會達成結論。」

路透社報導，以色列面臨國際社會日增的壓力，要求遏阻猶太屯墾者在約旦河西岸攻擊巴勒斯坦人情事。約旦河西岸約有270萬名巴勒斯坦人，長久以來被視為未來巴勒斯坦建國計畫的核心。（編譯：盧映孜）1141230