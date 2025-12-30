川普晤尼坦雅胡 推動第2階段停火

記者賴名倫／綜合報導

美國總統川普30日在佛羅里達州會晤以色列總理尼坦雅胡，商討加薩停火計畫第2階段進程等議題；並重申力挺以色列、敦促武裝組織哈瑪斯解除武裝，同時警告伊朗若繼續發展飛彈與核武，將支持以色列再度空襲，加強確保區域穩定。

警告哈瑪斯解除武裝

「半島電視臺」報導，此是川普今年1月重返執政後，尼坦雅胡短短1年內第5度訪美，凸顯雙方緊密同盟關係；川普也當面宣示力挺，除讚揚尼坦雅胡政府「切實」履行停火協議第1階段、期許以哈盡速推動第2階段停火計畫，還放話若哈瑪斯堅持拒絕解除武裝，則將採取行動，讓恐怖分子付出「極度慘痛」代價。

川普並就中東局勢發表談話，強調若伊朗持續發展飛彈與核武計畫，考慮支持以色列比照今年6月跨境空襲行動，運用先進優勢武力消滅潛在威脅；其次則肯定敘利亞臨時總統夏拉對緩解以敘關係的努力，期許兩國能就邊界駐軍爭議與安全協議達成共識；另對黎巴嫩政府解除真主黨武裝進程表達關注，並暗示支持以方採取必要作為。尼坦雅胡則肯定華府斡旋以哈停火成果，還宣布授予川普「以色列獎」，表彰其為維護以色列國家利益的卓越貢獻。

宣布軍售以86億美元合約

值得注意的是，美國國防部（戰爭部）同日稍晚宣布，向波音集團（Boeing）頒布86億美元（約新臺幣2663億元）合約，用於對以色列出售25架全新F-15IA戰機、配套航電設備、系統、訓練與後勤支援等周邊項目，同時附帶25架戰機選擇權，凸顯美國仍將繼續與以色列維持緊密合作，鞏固中東區域秩序與地緣平衡。

尼坦雅胡（左1）1年內第5度訪美，並率代表團與川普（右1）會晤，凸顯美以緊密安全合作邦誼。（達志影像／美聯社）

五角大廈宣布授予波音合約，推動以色列採購F-15IA戰機進程，鞏固空防戰力優勢。圖為該型機執勤想像圖。（取自波音集團網站）