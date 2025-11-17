川普晤沙烏地王儲前拍板賣F-35戰機 掀技術外流中國疑慮

2025年11月17日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室回答媒體提問。美聯社



沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼訪問白宮前夕，美國總統川普週一（11/17）表態，將向沙烏地阿拉伯出售最先進的F-35戰鬥機。然而，政府內部有人擔憂，此舉可能導致中國獲取美國先進武器系統背後的技術。

這是穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）自2018年沙國特務在伊斯坦堡殺害沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）以來首次訪問美國。外界預期，王儲此行將要求美國保證對沙國軍事保護的範圍，以及達成採購F-35戰機的協議。

當被問及是否會向沙烏地阿拉伯出售戰機時，川普在白宮回應稱：「我必須說我們會這麼做。我們將出售F-35戰機。」川普此番表態正值其試圖促成沙國與以色列關係正常化之際。

隨著以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊達成停火協議，川普大力宣傳將延續首屆任期達成的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），以此作為實現中東長期穩定的關鍵策略，並表態希望沙國能夠很快加入。

然而，沙烏地阿拉伯已明確表示，確保建立巴勒斯坦國仍是該國簽署協議的前提條件，此舉遭以色列強烈反對。與此同時，共和黨政府一直謹慎避免破壞以色列相對於鄰國的軍事優勢，尤其是在川普依靠以國的支持來實現其加薩和平計畫之際。

美國洛克希德馬丁公司製造的F-35戰機，2024年5月在德國國際航太展表演。路透社

美聯社也引述3位匿名政府官員表示，中國與阿聯及沙烏地阿拉伯均保持密切關係，內部擔憂F-35技術可能遭竊取或以某種方式轉移至中國。

川普政府曾於2020年11月通知國會，計劃向阿聯出售50架F-35隱形戰機，以遏制伊朗的可能威脅，但在前總統拜登2021年1月上任後不久，便因技術外流的疑慮而暫停這項軍售案。

中國曾在2023年協助斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗達成重啟使館的協議，並在上月與沙國舉行聯合海軍演習，去年更超越美國，成為沙烏地阿拉伯的最大貿易夥伴。然而，美國仍是利雅德最青睞的軍售對象。

