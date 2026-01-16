川普晤馬查多 獲贈諾貝爾和平獎章

記者賴名倫／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多15日前往白宮，與美國總統川普商討委國政情與未來民主進程，並將她的諾貝爾和平獎章致贈給川普，稱此舉是為表彰川普捍衛委國自由。同日，委國代理總統羅德里格斯宣布將推出能源改革方案，尋求大幅鬆綁外資限制、回應美方壓力。

「美國廣播公司新聞網」（ABC News）報導，美軍年初緝捕委國總統馬杜洛事件引發的動盪已逐漸緩和，川普15日邀請馬查多赴白宮參加午餐會議。馬查多將她去年獲頒的諾貝爾和平獎章獻給川普，以此「象徵美國、美國人民和委內瑞拉人民在反抗暴政、爭取自由的鬥爭中所結下的兄弟情誼」，並認可川普捍衛委內瑞拉人民自由的承諾。外界認為她試圖藉此爭取政治影響力。

美務實看待 續與羅德里格斯合作

馬查多強調，透過本次歷史性會面，已向美方傳達推動民主改革、實施公正選舉與保障民主自由的必要性；而美國則能在拉美區域獲得堅強可靠盟友。川普感謝馬查多致贈獎章，肯定這是互相尊重的良性互動，不過僅透露會面十分成功，未說明細節。

白宮發言人李威特表示，美方將維持既定「務實」立場，因為馬查多現有支持度，還難以接手治理委國，因此仍將繼續與羅德里格斯協商合作。

此外，儘管馬查多將獎章贈予川普，但和平獎榮譽仍屬於她本人。挪威諾貝爾研究所已表示：「該獎項不可轉讓、共享或撤銷。」

另一方面，繼美國能源部14日以5億美元（約新臺幣158億元）銷售首批委國出口石油後，羅德里格斯在國會發表國情咨文時證實，14日已與川普通話，要求確保身陷囹圄的馬杜洛獲得應有待遇，同時願循外交管道對話，彼此尊重、緩解緊張。她也宣布將提出能源法改革方案，藉由簡化行政流程、加速外資進入委國，並將收益用於擴增公共福利。

馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎金質獎章致贈給川普，表彰他為委國人民爭取自由的努力。（達志影像／路透社）

羅德里格斯將推出能源改革法案，鬆綁外資參與當地能源產業限制。圖為委國運油車。（達志影像／美聯社）