川普晤黃仁勳讚他是個「聰明人」 清楚美晶片出口管制立場

美國總統川普3日表示，已與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳進行會面。川普讚賞黃仁勳是個「聰明人」，稱這名晶片巨擘清楚他在美國晶片出口管制上的立場。

圖為川普與黃仁勳今年4月在白宮一場關於投資美國的活動中。（資料照／美聯社）

根據《路透社》，當被問及是否已明確向黃仁勳表達他對出口管制、以及輝達可向中國大陸提供哪些晶片時，川普僅說，「他知道」。

這場會面適逢美國政府在考慮是否允許輝達向大陸銷售H200晶片之際，黃仁勳當日在國會大廈與議員會面，他向美媒《CNBC》透露，各州分別制定的法規政策將拖慢人工智慧（AI）發展進度。

輝達先前也反對另一項立法提案，該法案要求輝達在取得向「受關注國家」（countries of concern）銷售晶片的許可前，必須先向美國客戶提供銷售機會。輝達認為，該法案將限制AI市場的全球競爭。

華府正考慮在是否允許輝達向大陸銷售H200晶片。（圖／美聯社）

另據《美聯社》，黃仁勳當日在國會山莊向記者表示，重申支持出口管制，「我們應該確保美國公司擁有最好、最多及最先的產品和服務」。他補充說，他也對向大陸出售AI晶片感到擔憂，但他認為美方的出口限制並未阻礙大陸在AI領域的發展。

黃仁勳稱，「我們需要具備全球競爭力。有一點我們不能做，就是不能把賣給中國的晶片降低規格。他們不會接受的。他們不接受是有原因的，所以我們應向中國市場提供最具競爭力的晶片」。

黃仁勳當日稍晚還在輝達資助的戰略暨國際研究中心（CSIS）舉辦的活動上，淡化輝達晶片被大量走私到禁售國家的疑慮。他稱，用於AI資料中心的輝達圖形處理器（GPU）重達2噸，有150萬個零件，耗電量20萬瓦，造價300萬美元，「時不時有人說這些GPU被走私。我真想看看，更別說你得走私夠多，才能填滿一整個足球場」。

