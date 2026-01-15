川普暗示澤倫斯基拖延和平談判！稱普丁已準備結束戰爭

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間14日向《路透社》暗示，拖延和平協議進展的是烏克蘭，而非俄羅斯。該論點與歐洲盟友的說法形成鮮明對比，後者一再主張莫斯科對結束俄烏戰爭沒有任何興趣。

川普於14日在白宮橢圓形辦公室接受《路透社》獨家專訪時表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已準備好為這場將近4年的入侵行動畫下句點，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）卻仍在遲疑，「我認為普丁已準備好達成協議，比較起來，烏克蘭反而還沒準備好。」

當被問及為何由美國主導的談判，至今仍未能解決歐陸自二戰以來最大規模的軍事衝突時，川普回答問題在於「澤倫斯基」。上述言論顯示他對這位烏克蘭領導人的不滿再度升高。這2位總統長期以來關係曲折，儘管在川普重返白宮的第1年內，雙方互動似乎有所改善。

川普有時更傾向於直接接受普丁的政治保證，不像部分美國盟友質疑俄羅斯的意圖，這也讓基輔、歐洲多國以及包括部分共和黨人在內的美國國會議員感到挫折。

去年12月，美國情報機構曾警告，普丁並未放棄其企圖全面控制烏克蘭，並重新奪回前蘇聯部分東歐領土的目標。當時，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）對該報導提出異議。

在歷經多次反覆後，近幾週美國主導的談判焦點，已集中在為戰後的烏克蘭提供安全保障，以確保俄羅斯在潛在和平協議達成後不會再度入侵。整體而言，美國談判代表始終主張，烏克蘭必須割讓其東部的頓巴斯（Donbas）領土，以換取安全擔保。

烏克蘭官員近來深度參與相關談判，而美方則由總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）主導。部分歐洲官員對普丁是否會同意基輔、華府與歐洲領袖最近敲定的部分條款表示懷疑。對此，川普也告訴《路透社》，他並不知悉威特科夫與庫許納可能即將前往莫斯科的行程。據悉，《彭博社》14日稍早曾有相關報導。

當被問及是否會在下週於瑞士達沃斯（Davos）舉行的「世界經濟論壇」（World Economic Forum）期間與澤倫斯基會面時，川普表示會，但也暗示尚未有具體安排，「如果他也在的話，我會與他見面。」

至於為何認為澤倫斯基在談判上有所保留，川普未進一步說明，只表示：「我只是覺得他，你知道的，在這件事情上有點難以走到那一步。」澤倫斯基日前已公開排除任何對莫斯科的領土讓步，並表示依據烏克蘭憲法，基輔無權放棄任何國土。

