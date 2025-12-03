川普暗示白宮經濟顧問哈塞特為Fed新主席候選人：市場反應非常正面

白宮首席經濟顧問哈塞特(圖右)表示，他「很榮幸」能夠成為聯準會新任主席的候選人。（圖片來源／@KevinHassett11) / Posts / X）

《彭博》與《Axios》報導，美國總統川普周二宣布，他打算在2026年初宣布聯準會（Fed）主席的人選，並暗示國家經濟委員會主任凱文.哈塞特（Kevin Hassett）可能是他的選擇，這進一步引發美國央行（Fed）下一任主席的猜測，而現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）將於明年5月卸任。

廣告 廣告

「我們可能會在明年初宣布聯準會新任主席的人選。」川普在白宮內閣會議上說。這些訊息凸顯出，川普總統任命白宮首席經濟顧問哈塞特為下一任聯準會主席的可能性越來越大。

這項任命若成真，將使一位川普的忠實擁護者坐上全球最具影響力的經濟政策官員寶座，將導致新任主席推動白宮一直要求的大幅降息政策。哈塞特若出任Fed主席，他與現任總統的關係將比近代任何一位聯準會主席更密切。

川普暗示哈塞特為Fed新任主席

彭博上周的報導已經披露，知情人士透露，哈塞特被認為是接替現任Fed主席鮑爾的可能人選，本周二川普在內閣會議結束後不久的另一次活動也暗示這一可能性。

「我想，聯準會主席的潛在人選在這裡，我不知道誰有資格說潛在人選這個詞。我可以告訴你，凱文是一位受人尊敬的人。謝謝你，凱文。」川普說。

川普這番話為宣佈人選提供更清晰的時間表。先前，負責遴選工作的財長貝森特曾表示，Fed主席人選可能會在聖誕節前後公佈。

總統周二還表示，他與貝森特和商務部長霍華德·盧特尼克協商之，考慮大約10位候選人，但是現在「我們已經縮小範圍到一位候選人」。

川普提名哈塞特擔任聯準會主席的機率在Kalshi網站上飆升至80%，而此前這一機率僅為40%，博彩網站Kalshi幾個月來一直看好哈塞特，但是機率從未如此之高。

哈塞特本人回應耐人尋味

耐人尋味的是，哈塞特本人周日接受採訪時，對彭博的報導做出溫和的反駁。「我不確定彭博的報導是否屬實，」哈塞特在接受「面對國家」（Face the Nation）節目採訪時表示，並補充說，他「很榮幸」能成為候選人。

但哈塞特也承認，金融市場對彭博的報導的反應非常非常正面，並指出公債殖利率短線下滑，反映市場對未來幾個月利率將走低的預期。

「我認為美國民眾可以期待川普總統選擇一位能夠幫助他們獲得更便宜的汽車貸款和更低利率的抵押貸款的主席人選。」哈塞特說。

即便聯準會可能調降指標短期利率，但是長期利率（決定房屋、汽車等貸款成本的利率）能否跟著下滑，仍是未知數，畢竟金融市場普遍認為聯準會只是在執行川普的指令，對通膨壓力漠不關心。

儘管如此，川普素來以出人意料的人事和政策決定而聞名，這意味說，在他正式公佈提名人選之前哈塞特都不能算作最終結果。其他候選人包括聯準會理事克里斯多福.沃勒和米歇爾.鮑曼、前聯準會理事凱.沃許、貝萊德集團的瑞克里德。

鮑爾的主席任期將於2026年5月到期

最近幾個月，川普一直向聯準會施壓，要求降低利率。鮑爾的聯準會主席任期將於2026年5月到期，提名Fed主席的繼任人選，將是川普目前為止重塑聯準會的最佳機會。川普批評鮑爾在降息方面行動遲緩、畏首畏尾，並暗示他希望新任Fed主席能更積極推動降息。

周二，川普再次批評鮑爾，稱他為「一頭固執的牛，可能不喜歡你們的總統」。雖然鮑爾的主席任期將於明年結束，但他可以繼續擔任兩年的Fed理事。

9月份，川普曾明確表示，哈塞特、沃什和沃勒是他的三位首選候選人。川普也經常表示希望貝森特擔任聯準會主席，但財政部長已多次拒絕這項提議。

無論川普選擇誰擔任Fed主席，都需要參議院的確認。如果人選是局外人，那麼他或她很可能會獲得為期14年的聯準會理事的任期，從2026年2月1日開始起算。

(原始連結)





更多信傳媒報導

吳釗燮辦公室主任錢冠州點名 黃曙光仍在高層潛艦決策圈

中共稱舊金山和約無效 林佳龍、蔡明彥接力駁斥：現實就是兩岸互不隸屬

123檳榔防制日》口腔癌發生率降、死亡率卻卡住5年...民團籲修法補足經費

