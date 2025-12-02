川普暗示 可能明年初宣布哈塞特接手聯準會主席

美國總統川普(Donald Trump)2日暗示，他想提名首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)，接替將在明年卸任的聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)。

川普在一場白宮活動向賓客介紹哈塞特時說，「這群人很棒，而且我想這裡面還有一位潛在的聯準會主席」。「我不知道我們能不能這樣說，潛在的主席？我可以告訴你們，他是位受尊敬的人。謝謝你，凱文」。

川普在2日稍早的內閣會議中說，可能在「明年初宣布他的聯準會新任主席人選」。「我想我們可能考慮了10個人，而我們已經把人數降到1人」。

經濟學博士哈塞特是白宮國家經濟會議(National Economic Council)現任主席，這個白宮機構在政策制定上為總統及其內閣提供建議。

哈塞特經常在電視上宣揚川普的政策。

他在川普的第一個任期時擔任白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers,CEA)主席，這是一個更致力於研究與分析的機構。

雖然哈塞特對川普的效忠可望為他開啟獲得聯準會主席提名的大門，但在他尋求共和黨掌控的參議院確認提名時，這也可能成為政界和金融界的關鍵討論話題。

他將必須說服參議員和市場，他能保留央行的獨立性，而且不會讓這個世界最大經濟體的通膨螺旋(inflation spiral)失控。

哈塞特和川普都公開批評聯準會的利率決策，呼籲在今年進一步降息，儘管他對鮑爾的言辭並不像川普那樣嚴厲。

現任聯準會主席鮑爾的任期將在2026年5月到期。

川普曾試圖讓鮑爾趕快離職但並未成功。鮑爾是在2017年底獲川普提名為聯準會主席，並在4年後被時任總統拜登(Joe Biden)提名連任。鮑爾已表示，他打算做完主席任期。 (編輯:柳向華)