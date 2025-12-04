川普暗示「押寶機器人」 專家揭競爭核心：真正大贏家是它





川普政府在大力推動人工智慧（AI）後，最新動向將戰略焦點全面轉向「機器人」。根據美國政治新聞網站《Politico》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期密集與機器人產業的多家企業高層會面，並明確表示政府將「全力加速」機器人產業發展，甚至正在評估最快於明年發布「機器人行政令」，將機器人技術正式納入國家級產業政策。

此一利多消息隨即在美股掀起狂潮，機器人概念股全面噴出。特斯拉（Tesla）大漲4.1%、新型機器人技術開發商Richtech上揚 18.5%，自動送貨機器人製造商Serve Robotics上漲 18.2%，美國機器人倉庫自動化公司Symbotic上升 9.4%，自動化測試設備公司Teradyne更上漲 2.7%並改寫歷史新高。最受矚目的是Roomba掃地機器人製造商iRobot，一度暴漲近80%，終場狂飆73.9%。

廣告 廣告

在台積電任職多年、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞於《萬鈞法人視野》粉專分析指出，市場普遍低估此政策所代表的重量級意義。他指出，美國此舉意味著機器人將從科技公司的研發項目，正式躍升為「國家級戰略產業」，不僅攸關美國補足勞動力缺口，也與製造業復興、供應鏈重組等關鍵政策緊密相連。

沈萬鈞強調，如果只是用AI寫程式、生成文字、生成圖片，這些單純偏向大模型推理的工作，TPU（Tensor Processing Unit，張量處理器）的整體效率確實可能勝過GPUGraphics Processing Unit，圖形處理器）。但當AI開始「走進現實世界」像是機器人、自駕、邊緣判斷、需要極高即時性與通用型AI，TPU的專用性反而成為限制。這正是輝達（NVIDIA）的核心優勢。他指出：「真正能支撐這些複雜場景的，仍然是通用度高、工具鏈完整、生態成熟的輝達GPU。」

他也特別點出，中國同樣在機器人領域全力衝刺，他寫道：「這個賽道不只美國，而在中國更是如火如荼，大摩最新出了一篇人形機器人報告，現在沒有真正成熟的量產產品，所有玩家都還在原型迭代。但中國工程速度很快，從原型到可交付常常只需要12～24個月。而最接近大規模商業化的，其實是『複合機器人』，會動、會抓、能搬運，不需要解決人類動作的高自由度問題，所以更快爆量。」

沈萬鈞認為，未來競爭的核心不是誰能造出機器人，而是誰能在AI運算架構、生態系、加速庫、處理能力、動作規劃與控制模型。「而這正是輝達長期累積、其他陣營短期無法複製的護城河。」他直言：「真正能在『AI走進物理世界』裡收割最多價值的，仍然是非常多通用AI算力。」

（封面圖／翻攝《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專）

更多東森財經新聞報導



下一個主戰場！ 川投顧暗示「押寶機器人」 iRobot飆漲70%

「TPU幹掉GPU」是錯的！ 專家：反讓輝達變更強

TPU飆完換伺服器 台股輪動太快怎麼買？ 專家曝解方：只需擔心「1問題」