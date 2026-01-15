川普暫不課關鍵礦產關稅 尋求國際夥伴確保供應

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已決定暫時不對稀土、鋰及其他關鍵礦產課徵關稅，並已下令美國政府向國際貿易夥伴尋求供應。

此舉推遲了一項可能進一步擾亂美國經濟的關稅決定，特別是在最高法院仍在審議川普關稅合法性之際。然而，承認美國在關鍵礦產需求上遠未達到自給自足，可能會引發國內礦業不滿。

川普已下令美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）「與貿易夥伴展開談判，以調整（關鍵礦產）的進口，使這類進口不致威脅損害美國國家安全」。

川普表示，談判應推動為關鍵礦產設定價格下限，這是西方礦商和決策者長期以來尋求的措施。例如，七大工業國集團（G7）財長及澳洲等其他主要經濟體的官員本週稍早已在華府開會討論這類措施。

川普說，如果葛里爾和盧特尼克的談判不成功，他將考慮為關鍵礦產設定最低進口價格，或「可能採取其他措施」，但他未進一步詳細說明。

路透社報導，川普此舉基本上採納了盧特尼克的建議。盧特尼克去年4月依據1962年「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款發起一項國安審查，並於去年10月向川普提交調查結果。

盧特尼克的報告指出，美國「過度依賴外國來源」獲取關鍵礦產，缺乏安全的供應鏈管道，且正經歷相當大的價格波動，所有這些因素都加劇了「可能被外國行為者利用的重大國安脆弱性」。

根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）認定的54種關鍵礦產中，中國是其中半數以上的全球最大生產國，且在過去一年與華府的貿易爭端中持續削減出口。中國同時也是關鍵礦產的主要精煉國。

川普在命令中指出：「如果美國在礦產加工方面仍然依賴外國，那麼在國內開採礦產也無法保障美國的國家安全。」（編譯：李佩珊）1150115