川普暴怒課韓25%關稅！韓美協議國會卡半年 在野黨曾批「屈辱外交」

編譯林浩博／綜合報導

南韓國會卡住美韓貿易協議，引爆美國總統川普怒火，台灣時間27日無預警宣布對韓關稅從15%調高至25%。韓媒《朝鮮日報》報導，協議面臨的最大阻力就是在野黨，曾批評所談成的方案是「屈辱外交」，而協議在國會一延宕，就延宕了半年之久。

不滿南韓國會遲遲不批准美韓貿易協議，美國總統川普27日無預警宣布調高對韓關稅至25%。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

在野黨批協議「屈辱外交」

去年在美方關稅脅迫之下，南韓總統李在明與川普於7月、10月達成了雙邊貿易協議，美方承諾對韓進口商品最高課稅15%，但韓方也須擴大對美投資。

廣告 廣告

《朝鮮日報》引述分析指出，協議的批准同意案早就送交南韓國會，卻被卡關至今已有6個月。當時在野黨痛批「政府達成妥協的方案是屈辱外交」，並以日本、歐盟等競爭方取得更低關稅稅率，但南韓卻還須背負4500億美元的天文數字投資清單為由，稱其損害國家利益，堅持重新談判，一直拒絕批准協議。

報導還稱有專家表示，「與其向美國投資數十兆韓元，把就業機會拱手讓人，倒不如直接承受25%關稅，更有利於企業的收益」。理由是即便滿足所有川普要求，終究無法消除不確定性，不如撤回投資、接受關稅，反倒還有賺頭。

執政黨國會過半 憂衝擊選情而舉棋不定

《朝鮮日報》稱，執政的共同民主黨在南韓國會席位過半，照理可不理會在野黨反對，單獨以人數優勢通過協議。不過，隨著6月地方選舉登場，共同民主黨內部憂心強行過關，反倒不利選情。因此至今南韓國會仍未批准協議，引發川普如今祭出關稅報復。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

南韓25%關稅不是偶發事件！她示警：鏡子正照向台灣立法院

殺雞儆猴！川普調升南韓關稅 作家：韓國是雞、猴就交給藍白決定了

川普突對韓祭25%關稅！翁履中示警：美國「玩真的」 這刀砍給台灣看

川普調升南韓關稅！他嘆「殷鑑不遠」：藍白再惡搞會害慘台灣

