川普暴怒 嗆對韓關稅升至25％

美國總統川普26日又揮舞關稅大刀，這次指向韓國，稱韓國國會未批准美韓貿易協議，揚言對韓國汽車等商品關稅和「對等關稅」稅率，從15％上調至25％。川普突如其來之舉，令韓國政界一片譁然，韓國政府已指示經貿談判代表急赴華府磋商。

貿易協議法律性質 韓朝野現分歧

川普在「真實社群」平台上發文稱，「韓國立法機關未履行與美國的交易（Deal）」，強調「我們的貿易協議對美國至關重要」，美國根據協議迅速降低關稅，理所當然地期待貿易夥伴也採取同樣的行動。

川普還回憶道，「2025年7月30日，我與李在明總統達成有利兩國的完美協議，2025年10月29日，我訪問韓國時再次確認這些條件。」接著他不滿地反問道，「為什麼韓國國會至今還不批准？」

川普說，「因為韓國國會不批准我們歷史性的貿易協議，作為應對措施，我在此把韓國國產汽車、木材、醫藥品及其他所有對等關稅品類的關稅從15％上調至25％。」他並未透露上調具體時間。

去年7月，美韓談妥貿易協議，韓國承諾加碼對美投資3500億美元，美國政府則分別於8月7日和11月1日，把對韓相關關稅從25％下調至15％。韓媒報導說，川普政府認為，美國已先行展現誠意，但韓國對美投資立法卻進展緩慢，據悉川普政府內部早已積壓不少不滿。

去年11月26日，韓國執政黨「共同民主黨」向國會提出《對美投資特別法案》，法案須獲得國會通過，政府才能執行對美國的投資承諾，但至今法案仍卡在國會企劃財政委員會。

關稅案2/20裁決前 川普殺雞儆猴

癥結在於，韓國朝野雙方對韓美貿易協議的法律性質存有分歧。共同民主黨認為，韓美協議屬於不具備法律約束力的 「諒解備忘錄 」（MOU），無需國會批准。在野黨「國民力量黨」則堅稱，韓美協議將給國民帶來財政壓力，必須經國會批准，然後才再審議《對美投資特別法案》。

韓國總統李在明27日在青瓦台主持國務會議，當討論到如何追討逃稅時，他也直言國會立法速度太慢，政策難以推行，很難做事。

青瓦台27日召開對策會議，據稱，韓國尚未收到川普政府的正式通報或具體說明，但目前正在加拿大訪問的產業通商資源部長金正官將盡早訪美，與美國商務部長盧特尼克緊急磋商。韓國產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將訪美，與美國貿易代表葛里爾協商。

美國最高法院即將對「對等關稅」法源的正當性做出裁決，這也令人不禁懷疑，川普新一波「以關稅叫陣」的動作，是否有意搶在法院裁決前先下手，而這對於其他尚未批准貿易協議的國家，也可以達到殺雞儆猴效果。

韓專家：撤回投資接受關稅更有利

美國最高法院下一次排定的開庭日期是2月20日。若大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。

英國《金融時報》指出，川普突然翻臉對貿易夥伴加碼課稅、推翻去年敲定的貿易協議，將令其他與美國簽有類似協議的外國政府不安。

韓國《朝鮮日報》則報導，有貿易專家和經濟界人士分析稱：「與其向美國投入數十兆韓元，把就業機會拱手讓人，不如直接承受25％的關稅，對企業收益性更為有利。」換言之，即便滿足川普的全部要求也無法消除不確定性，不如撤回投資接受關稅反而還有得賺。