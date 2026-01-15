川普暴露併吞野心，格陵蘭人焦慮到失眠！全球最大島居民心聲：我們向上帝祈禱，不要變成美國人

美國總統川普過去兩週多次以「國家安全」為由，揚言要動用武力接管格陵蘭。對這座人口僅 5.7 萬的北極島嶼來說，這不再是笑話，而是攸關生存的恐懼。英國《衛報》專訪當地居民，人們開始使用飛行追蹤器監視美軍飛機、成天盯著海岸線與天空，討論被俘虜、射殺的對策，甚至焦慮到失眠。因為他們知道，有了委內瑞拉的前車之鑑，川普這次可能是玩真的。

曾是世上最和平的島嶼

「以前世界大亂時，我總開玩笑說：我們回格陵蘭吧，那裡什麼事都不會發生。」但現在，37 歲的格陵蘭居民黑格倫（Najannguaq Hegelund）笑不出來了：「看看我們今天的處境，這真的太瘋狂了。」

在格陵蘭首府努克，原本平靜的生活不再。許多人成天看著天空和海域，在飛行追蹤器上追蹤美國飛機，甚至討論如果被俘虜，又該如何做出什麼反應才對。許多人表示他們正遭受焦慮之苦，難以入眠。黑格倫感嘆：「當你在歷史上任何時候都沒經歷過這種事，你要如何應對？」

黑格倫在非政府組織 Sila360 負責關注因紐特人的法律權利，面對一年前就開始嚷嚷說要取得格陵蘭的川普，她和其他的努克居民一樣嗤之以鼻；但現在情況不同了，尤其是有了委內瑞拉的前車之鑑。在格陵蘭的5.7萬人口當中，許多人開始像黑格倫一樣，開始擔心起遭美國入侵時的撤離計畫，考慮是否要提前逃往丹麥，並應對孩子們天真的提問——我們會成為美國人嗎？

川普意圖併吞的動機，來自格陵蘭的戰略價值：包括豐富的稀土、縮短航程的北極航道、監控中俄軍隊動向等。14 日，丹麥與格陵蘭外長雙雙親赴白宮，與美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行談判。會後丹麥官員坦言，雙方仍存在「根本分歧」：川普堅持接管格陵蘭，而丹麥則劃下主權紅線。

川普併吞格陵蘭的慾望已登上全球頭條，引發北約盟國與歐洲領導人的焦慮，以及社群媒體上層出不窮的戲劇性內容。然而，對格陵蘭大多數居民來說，這不是一個談資、或可以滑過去的內容——這是攸關生存的問題。

如果美軍明天抵達努克、並宣稱擁有格陵蘭，「我們能做什麼？」黑格倫說：「我們努克就只有2萬人，要怎麼對抗美軍？」

2025年3月11日，格陵蘭的民眾正在排隊投票。（美聯社）

殖民創傷再次襲來

過去幾年，丹麥軍事力量「聯合北極指揮部」（JAC）負責保護丹麥在北極的主權，因應區域安全情勢升溫，指揮部也為年輕的格陵蘭人開設了準備課程。但許多人表示，他們不知道當格陵蘭遭入侵時，他們到底應該做什麼？

65 歲的佛瑞德里克森使用飛行追蹤器、每天盯著天空，深怕看到美軍運輸機降落。她的女兒方丹也因為地緣政治緊張，而難以專注大學考試，她擔心美國接管後的未來：「如果他們（美國）接管格陵蘭，那我該怎麼辦？我們要自己付學費嗎？會有士兵在這裡射殺格陵蘭人嗎？」

格陵蘭還存在著丹麥殖民的世代創傷，佛瑞德里克森是先前控告丹麥政府強制裝設子宮內避孕器（IUD）的受害者之一。對她來說，這不僅是入侵，更是殖民的重演：「如果士兵來這裡，他們會做什麼？我們都在想他們會對我們做壞事。我們不想當美國人，也不想成為美國的一州。」

「我們還要再經歷一次（殖民創傷）嗎？」方丹說：「我向上帝祈禱我們不會成為美國人。川普可以在這裡建基地，而不是製造威脅。他談論的是人們的生命，我們這裡並不暴力。我很害怕如果他們接管，會不會把他們的暴力帶來這裡？」

2025 年 10 月，哥本哈根宣布追加 274 億丹麥克朗（約新台幣 1,348 億元）用於北極和北大西洋安全，包括兩艘新的北極船艦、更大的海上巡邏機容量和一個新的 JAC 總部。但在地面上，幾乎沒有增加安全的視覺跡象：目前的 JAC 總部看起來很舒適，而不是令人印象深刻或具威脅性。就連美國領事館，這棟沒有圍欄的傳統紅色建築，傳遞出的也是丹麥式的舒適愜意（hygge），而不是攻擊性。

2026年1月14日，位於格陵蘭首府努克的美國領事館。（美聯社）

川普把格陵蘭當商品、只會搞分裂

剛從高中畢業、19 歲的科內柳森（Aviâja Korneliussen）去年才投下人生第一張選票，卻被迫面對超強權的軍事威脅，她認為川普正在分裂社會。「以前生活很簡單，大家都是朋友。但現在有人對格陵蘭的未來有不同的想法，另一個人又有完全不同的想法，如果發生衝突，你們就做不成朋友了。」

她對網路上將格陵蘭視為「可交易商品」的言論感到厭惡，這種「非人化的對待」反而激起了年輕人的因紐特（Inuit）身分認同——他們想當因紐特人，而不是丹麥人，更不想當美國人。若美國入侵，可能會發生很多抗議，但科內柳森不確定人們、包括她自己會如何反應。她說：「我想我會把自己鎖在裡面，然後找辦法離開這裡。」

但同時，她不想離開在格陵蘭的生活。「想這些很奇怪，因為這是假設性問題。特別是當你有在乎的人。而且這是你生長的地方、是你每天生活的文化。」科內柳森說，許多格陵蘭人有槍，所以人們可能會試圖自衛，「但同時，我們不是那種會去互相殘殺的人。」

為了邁向獨立，只能依靠丹麥

儘管許多格陵蘭人渴望獨立，但在這場地緣政治風暴中，他們被迫做出務實的選擇。親美的納雷拉克（Naleraq，2025 年選舉第二大黨）黨魁布羅貝格（Pele Broberg）原本希望藉此機會與美國談判「自由聯合協議」，但丹麥政府表示：「我們不能表現出分裂，對外必須團結」。

布羅貝格說：「我們（格陵蘭與丹麥）沒什麼好團結的，他們（丹麥政府）想要的是別的東西。」

13 日白宮會談前夕、在「美國 vs. 丹麥」的選擇之間，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表態：「如果我們現在必須在美國和丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥、北約和歐盟。」

爭取格陵蘭獨立的社運人士漢森（Aka Hansen）無奈地說：「國際法在烏克蘭、加薩和委內瑞拉都失效了。雖然很諷刺，但作為一個爭取獨立的人，我現在必須依靠丹麥的保護，這就是事實。」

